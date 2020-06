Lotto: Elektriker gewinnt eine Million – er füllte den Schein aus einem bizarren Grund aus

Simon Waddup aus Coventry in England hat eine Million Pfund im Lotto gewonnen.

Mit dem Geld möchte der Elektriker eine Karriere als Immobilienmakler starten. Den Lottoschein füllte er aus einem bizarren Grund aus.

Lotto: Elektriker aus England wird Millionär

Wie der Lottogewinner dem britischen „Daily Mirror“ erzählte, hörte er beim Einkaufen Stimmen in seinem Kopf, die ihm sagten, dass er unbedingt einen Lottoschein ausfüllen müsse. Bei Aldi in Coventry habe er die Stimmen das erste Mal gehört. Auch auf dem Weg zurück nach Hause seien sie nicht verschwunden.

Also entschloss sich der 31-Jährige im Internet zwei Lottoscheine auszufüllen. Jeweils 2,50 Pfund setzte der Mann ein. Vorher hatte er noch nie Lotto gespielt.

+++ Lotto: Spieler gewinnt mit 6 Richtigen – aber er macht einen entscheidenden Fehler +++

Britische Pfund. Foto: imago images / photothek

+++ Lotto: Frau sahnt fetten Gewinn ab – weil sie DIESEN Fehler machte +++

Freudige Nachricht von der Lotterie

Am nächsten Morgen erfuhr Simon Waddup dann von seinem Millionengewinn. „Ich bekam eine Nachricht von der Lotterie“, erzählte er dem „Daily Mirror“.

+++ Lotto: Deutscher räumt 90 Millionen Euro ab – jetzt verrät er, was er damit anstellt +++

Bestätigung am Telefon

Simon Waddup realisierte zwar, dass er etwas gewonnen hatte. Dass es sich allerdings um eine Million Pfund handelte, ließ er sich lieber nochmal am Telefon von der Lotterie bestätigen.

+++ Lotto: Deutsche räumen beim Eurojackpot Millionen ab – doch die Freude wird sofort gedämpft +++

---------------------------------------

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und bedeutet „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im Deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, in Deutschland spielt man 6 aus 49 und 1 aus 10

---------------------------------------

+++ Lotto: Frau räumt Jackpot ab und arbeitet weiter im Supermarkt – ihre Begründung erstaunt +++

Karriere als Immobilienmakler

Mit dem Gewinn will der Elektriker nun eine Karriere als Immobilienmakler starten. Davon träumte Simon Waddup bereits als Kind.

Außerdem will der 31-Jährige mit seiner Tochter in den Urlaub fliegen – am liebsten nach Spanien.