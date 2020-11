Lotto: Frau spielt nur wegen Corona – der Lottoschein verändert ihr Leben

Platzhalter

Ein Lotto-Schein hat das Leben der Frau komplett verändert!

Shu Ping Li aus Montreal in Kanada ist ein Glückspilz. Erst seit zwölf Jahren wohnt die Frau in der Großstadt. In einem Kiosk in ihrer Nachbarschaft hatte sie sich „nur zum Spaß“ den Lotto-Schein gekauft. Doch was dann passierte, ist unglaublich!

Lotto: Frau spielt nur wegen Corona

Bereits vor einigen Monaten hatte die enorme Gewinnsumme von 70 Millionen kanadischen Dollar das Interesse der jungen Frau geweckt. Es ist der höchste Betrag, den man in der kanadischen Lotterie gewinnen kann. Damals sei die Wahl-Kanadierin jedoch „zu beschäftigt“ gewesen, um sich ein Los zu kaufen.

Als sich nun erneut die Chance ergab, ganze 70 Millionen zu gewinnen, versuchte Shu Ping Li ihr Glück mit dem Lotto zum ersten Mal. Immerhin hatte sie jetzt genug Zeit, um zu dem nahegelegen Kiosk zu gehen. Zuvor hätte sie den laden erst ein Mal betreten, verriet die Frau dem Portal „Global News“.

„Während Covid-19 gibt es nichts zu tun und wenn ich zu dem Kiosk gehe, kann ich mich nett mit dem Besitzer oder den Nachbarn unterhalten und vielleicht neue Freunde dazugewinnen“, so Li.

In Kanada liegt der Lotto-Höchstgewinn bei 70 Millionen Dollar. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Press

Lotto-Schein verändert ihr Leben

Als die Lotto-Zahlen gezogen wurden, konnte die junge Frau es kaum glauben: Sie hatte wirklich gewonnen. Die umgerechnet 45 Millionen Euro verändern ihr Leben nun komplett. Was will sie nun mit dem ganzen Geld anstellen?

„Ich weiß, dass es nun ein neues Leben wird, aber Pläne hab ich bis jetzt noch nicht“, erzählt Li.

Doch auch der Kiosk-Besitzer ging nicht leer aus! Als Provision für den Verkauf des Gewinnerloses erhielt er umgerechnet 450.000 Euro.

