Lotto: Glückspilz sahnt fetten Gewinn ab – „Chico“ schlackern bei dieser Summe die Ohren

„Chico“ aus Dortmund sahnte im vergangenen Jahr rund 10 Millionen Euro im Lotto ab. Seitdem wird er gerne auch „Lotto-König“ genannt – darüber kann dieser Glückspilz aus den USA wahrscheinlich nur müde lächeln…

Kürsat Y. alias „Chico“ ist der wohl berühmteste Lotto-Gewinner Deutschlands. Der 42-Jährige versteckt seinen Reichtum nicht. Immer wieder lässt er die Öffentlichkeit an seinem neuen Leben als Millionär teilhaben. Unter anderem kaufte er sich von seinem Gewinn einen Ferrari und einen Porsche. Wie viele Ferraris und Porsche sind eigentlich mit 1,58 Milliarden Dollar (1,44 Milliarden Euro) drin? Diese Frage kann sich jetzt ein Lotto-Gewinner aus den USA stellen.

+++Lotto: Experten geben wertvolle Tipps – das solltest du unbedingt vermeiden, wenn du absahnen willst+++

Lotto: 31 Ziehungen tippte niemand die Zahlen richtig

Der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 13, 19, 20, 32 und 33 sowie der Zusatzzahl 14 wurde in Florida abgegeben, wie der „Kurier“ berichtet. 31 Ziehungen zuvor hatte kein Spieler die richtigen Zahlen getippt. Deswegen war der Jackpot so gewachsen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Der 1,58-Milliarden-Dollar-Gewinn ist der höchste, der in dieser Lotterie jemals erzielt wurde. Der bisherige Rekord lag bei 1,54 Milliarden Dollar. Er wurde 2018 erzielt. Die Lotterie gibt es in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington und auf den Jungferninseln, wie der „Kurier“ schreibt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.