Lotto: Brautjungfer sahnt Gewinn ab – dann bringt das Hochzeitspaar sie in die Bredouille

Im Lotto zu gewinnen, das ist der Traum von vielen Menschen. Doch nicht jeder hat so viel Glück. Eine Brautjungfer sahnte während der Hochzeit ihrer Freundin ab und stand anschließend vor einem Problem.

Denn das Hochzeitspaar machte der Frau nach ihrem Gewinn im Lotto plötzlich heftige Vorwürfe. Es artete in einen Streit aus. Der Grund macht fassungslos.

Lotto: Frau sahnt Gewinn ab

Das frisch verheiratete Paar hatte auf der Hochzeitsfeier auf Zypern Lotterie-Rubbellose als Partyspiel verteilt. Zu ihrer großen Freude gewann eine Frau stolze 5.000 Pfund (umgerechnet 5.800 Euro) im Lotto. Auf der Party gab es viel Applaus und Jubel dafür.

Sie war begeistert, hüpfte vor Vorfreude. Das Brautpaar rannte zu ihr und gratulierte. Doch am nächsten Morgen kippte die Stimmung wegen der Braut, berichtet der „Mirror“. Sie fragte die Gewinnerin, wie viel sie denn vom Gewinn an das Paar schenke. Sie „habe keine Absichten“, etwas abzugeben.

„Ich habe nicht gefragt, weil ich andeuten wollte, dass sie das tun sollten. Mir kam nur in den Sinn, dass sie wenigstens einen kleinen Betrag schenken würden. Wir saßen eine Weile in peinlicher Stille und die Gewinnerin stand auf und ging hinaus“, schreibt die Frau auf Reddit.

Gewinnerin schenkt Brautpaar Geld

Später wurde die Stimmung immer schlechter. Niemand habe mehr mit ihr gesprochen und sie entschuldige sich bei der Lotto-Gewinnerin. „Ich habe das nur gesagt, weil ich das in ihrer Situation tun würde, aber es ist ihr Geld und ihre Entscheidung. Also soll sie mit dem Geld machen, was sie will“, schreibt die Frau weiter.

Doch am Ende gab es dann eine Wendung. Sie haben dem Brautpaar tatsächlich danach eine Summe als Dankeschön geschenkt. Ende gut, alles gut. Letztlich war es doch noch eine schöne Hochzeitsfeier auf Zypern. Ein Lotto-Gewinn und eine Hochzeit – das gibt es wohl auch nur selten.