Lotto: Mann gewinnt an Weihnachten mehrere Millionen – das hat er damit vor „Erst noch dran gewöhnen“

In Gedanken hat wohl jeder von uns schon einmal durchgespielt, was man so für tolle Dinge mit einem fetten Gewinn im Lotto anstellen könnte. Doch nicht jeder Gewinner kann sich von jetzt auf gleich an den plötzlichen Geldsegen gewöhnen.

Ein 80-jähriger Mann aus Oberbayern knackte nur einen Tag vor Weihnachten den Lotto-Jackpott im Spiel „6aus49“. Doch der Rentner muss sich „erst noch dran gewöhnen“, sagte er „merkur.de“.

Mann aus Oberbayern knackt Lotto-Jackpott – was hat er damit vor?

Neben dem 80-Jährigen haben noch vier weitere glückliche Gewinner die richtigen Zahlen erwischt. Die Gewinnzahlen, die den Rentner zum vielfachen Millionär machten, sind die zwei Dreierfolgen 11-12-13 und 37-38-39. Und auch die Superzahl 7 war richtig.

Das ist das Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im Deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Weihnachtliches Lotto-Glück in Oberbayern. (Symbolbild)

Insgesamt beträgt der Gewinn des Mannes 3.918.006,30 Euro. Die beachtliche Summe konnte sich der Rentner mit einem Einsatz von nur 10,80 Euro sichern.

Gegenüber von „merkur.de“ fiel seine erste spontane Reaktion allerdings bescheiden aus. „Für einen alleinstehenden Mann in meinem Alter, ändert sich das Leben mit dem Riesen-Lotto-Gewinn zwar jetzt nicht mehr grundsätzlich, dennoch ist es sehr wohltuend zu wissen, nun auch teure Pflege- und Hilfeleistungen jederzeit und einfach so nutzen zu können“.

Wenn etwas Ruhe eingekehrt ist und sich der 80-Jährige an seinen neuen Wohlstand gewöhnt hat, fallen ihm bestimmt noch ein paar andere Wünsche ein, die er sich mit dem Gewinn vielleicht erfüllen möchte. (cm)