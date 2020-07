Lotto: Bayer gewinnt 17 Millionen – ausgerechnet DAS will er sich von seinem Gewinn kaufen

Yes! Der Lotto-Jackpot ist geknackt!

Ein Lotto-Spieler aus Bayern hat tatsächlich richtig getippt – und über 17,5 Millionen Euro gewonnen! Da fällt einem die Kinnlade runter. Laut Lotto Bayern hatte der Sieger einen „6 aus 49“-Schein korrekt ausgefüllt, bei der genauen Gewinnsumme handelt es sich um 17.685.524,10 Euro.

Lotto-Gewinner aus Bayern räumt über 17,5 Millionen Euro ab

Dabei war es zu Beginn noch völlig unklar, um wen es sich bei dem Gewinner handelt. Laut Lotto Bayern hat nur festgestanden, dass es sich um einen „anonymen Spielteilnehmer aus Mittelfranken“ handelt. Als Einsatz hat er 12,75 Euro gesetzt – sehr gute Investition, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat.

Lotto Bayern hat zunächst auf den Sieger warten müssen – bis er sich endlich gemeldet hat. (Symbolfoto) Foto: imago images / MiS

Inzwischen ist der glückliche Gewinner gefunden. Es handelt sich tatsächlich um einen 54-Jährigen aus Mittelfranken.

DAS will er mit dem Millionengewinn kaufen

Eine spannende Frage bleibt aber noch: Was will er mit der ganzen Kohle machen? Eine Weltreise (nach Corona) unternehmen? Eine Luxus-Villa kaufen? Vielleicht mehrere seiner absoluten Traumautos erstehen?

Nö, das alles ist für ihn zunächst uninteressant. Das Allerwichtigste und allererste, was er mit seinem Millionengewinn kaufen will, ist: ein neues Handy. Ja, richtig gelesen, der 54-Jährige will ausgerechnet erstmal ein neues Handy kaufen.

„Brauche noch etwas Zeit“

Was er mit dem Rest der Gewinnsumme anfangen will, wolle er sich laut „Gießener Allgemeine“ überlegen. „Dafür brauche ich noch etwas Zeit“, so der Mann zu Lotto Bayern.

Na, DIE hat er jetzt. Und gönnt sich nach der Bedenkzeit dann noch etwas Luxus... (mg)