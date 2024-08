Lotto: Alleinerziehender Vater steht in der Warteschlange – plötzlich überschlagen sich die Ereignisse

Wie würdest du reagieren, wenn du plötzlich eine Millionen Euro im Lotto gewinnst? Vielen Menschen müssten wahrscheinlich nicht lange überlegen, um zu dem Schluss zu kommen: vor Freude jubeln und direkt das kaufen, was auf der Wunschliste die letzten Jahre ganz oben stand. Doch als dieser Vater realisiert, dass er auf einen Schlag zunächst frei von finanziellen Sorgen sein sollte, überschlagen sich schließlich die Ergebnisse.

Er hatte doch gerade noch in der Apotheke an der Warteschlange gestanden. Es war ein ganz normaler Tag, wie eben jeder andere auch, als ihn plötzlich das Glück überrollte. Fest steht: In dieser Situation hätte wohl niemand mit einem Lotto-Gewinn gerechnet.

Lotto: Vater kann sein Glück kaum fassen

Während einige Lotto-Spieler gebannt vor dem Fernseher sitzen und die nächste Ziehung abwarten oder mit voller Konzentration ihren Losschein freirubbeln, hat ein alleinstehender Vater sich mit seinem Lottoschein völlig ahnungslos in der Warteschlange einer Apotheke eingereiht. Kein Wunder, denn in den meisten Fällen geben Spieler ein paar Euro völlig umsonst aus und müssen nur wenig später entrüstet feststellen, dass es für den Jackpot nicht gereicht hat. Doch für den Vater und seine Familie kam alles anders.

Nick P. aus Pennsylvania kaufte bereits im März 2023 gedankenverloren einen Schein. „Während er darauf wartete, dass sein Rezept ausgefüllt wurde, kratzte Nick das Los und war schockiert, als er feststellte, dass er 1 Million US-Dollar (circa 930.000 Euro; Anm. d. Red.) gewonnen hatte“, heißt es in einem Bericht des englischsprachigen Mediums „Mirror“. Sein erster Gedanke in diesem Moment: seine Kinder.

Immerhin: In den vergangenen Jahren musste sich Nick alleine mit seinen zwei Kindern als Vollzeitkraft so durchschlagen. Der Lotto-Gewinn war für ihn in diesem Fall mehr als nur ein Segen. „Dieser Preis bedeutet eine große Zukunft für meine Familie und vielleicht ein paar schöne Familienurlaube“, zitiert ihn der „Mirror“ weiter.

Ob er sein Glück im Anschluss an den Gewinn erneut versucht hat und wie es mit der dreiköpfigen Familie weitergeht, bleibt unklar.