Lotto-Wahnsinn: 74-Millionen-Jackpot geknackt – es gibt nur ein Problem

Was für ein krasser Lotto-Gewinn! Fast 74 Millionen Euro kann ein glücklicher Gewinner nun sein Eigen nennen. Bei der Ziehung vom Eurojackpot am Dienstagabend, den 28. März, in Helsinki (Finnland) hatte er alle richtigen Zahlen getippt.

Dabei bezahlte er für seinen Lotto-Schein lediglich 4,50 Euro, weil er nur zwei Tippfelder ausfüllte. Eine Hürde steht jetzt allerdings noch zwischen ihm und dem Geldsegen.

Lotto-Spieler knackt Eurojackpot

Knapp 74 Millionen Euro waren bis Dienstag in den Eurojackpot gewandert. Als dann am Abend die Zahlen 6, 12, 36, 37 und 44 und die Eurozahlen 1 und 11 gezogen wurden, dürfte sich ein Spieler besonders gefreut haben. Denn für einen Einsatz von gerade einmal 4,50 Euro bekam der Spieler aus Oberbayern gleich insgesamt 73.860.867,70 Euro.

Allerdings hat er das Geld noch nicht in der Tasche. Denn das Problem ist: Der Spieler hat anonym getippt. Daher weiß man noch nicht, wer der oder die Gewinnerin ist. Darum sucht jetzt auch Lotto-Bayern in München nach ihm oder ihr.

Lotterie sucht Gewinner

Der Gewinner sieht einem Leben als Multimillionär entgegen, doch nur, wenn er sich auch bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung meldet. Und damit sollte er nicht allzu lange warten. Stressen muss er sich allerdings auch nicht, denn er hat noch bis Ende 2026 Zeit dafür.

„Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung empfiehlt allen Spielteilnehmer/innen, ihre in Oberbayern für die Ziehung vom 28. März abgegebenen Spielquittungen aufmerksam zu prüfen“, rät Lotto-Bayern.

Beim Eurojackpot nehmen 18 europäische Länder teil. Die Ziehungen finden immer dienstags und freitags statt und im Jackpot sind immer zwischen zehn und 120 Millionen Euro zu gewinnen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.