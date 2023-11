Hast du dich jemals gefragt, wie es ist, im Lotto zu gewinnen? Über 300 Millionen auf einen Schlag – ein Traum, der für viele unerreichbar scheint. Doch wie oft endet der Glanz des Lottogewinns im Chaos? Wir haben den schlimmsten Fehler herausgesucht, der je gemacht wurde, damit du nicht denselben Albtraum erlebst, wenn dein Glückstag kommt.

+++ Lotto-Spielerin wird Millionärin – doch ihr Mann gibt das ganze Geld aus +++

Ein Lottogewinn ist nicht immer das, was er zu sein scheint. Von sorglosem Geldausgeben bis zum Vertrauen von Familienmitgliedern mit deinem Schein und sogar dem Akzeptieren eines Lottoscheins als Trinkgeld – es ist leicht, nach einem Lottogewinn alles falsch zu machen.

Lotto-Spieler gewinnt über 300 Millionen – dieser Fehler bringt ihn in die Hölle

Der kolossale Gewinn von 315 Millionen US-Dollar eines US-Amerikaners im Powerball im Jahr 2002 ist das, wovon viele nur träumen können. Doch es markierte den Anfang von 17 Jahren Elend für diesen Mann, wie der britische „Mirror“ berichtet. Eine Serie von Tragödien umfasste den Tod seiner Enkeltochter, den Diebstahl von 500.000 Pfund in einem Stripclub, Angriffe von Menschen, die versuchten, ihn abzufüllen, und ein Brand in seinem Zuhause.

Der Lotto-Gewinner war in seiner lokalen Gegend in West Virginia berüchtigt für Glücksspiel, Schlägereien in Bars und unerwünschte sexuelle Annäherungen. Aber sein größter Fehler ereignete sich im Stripclub Pink Pony, wo der Lotto-Gewinner dafür bekannt war, sein Geld zur Schau zu stellen. Eines Tages prahlte er mit 545.000 US-Dollar Bargeld, das er in seinem Lincoln außerhalb der Bar versteckt hatte.

Erst Albtraum – dann Glücksfall

Es wird behauptet, dass zwei Mitarbeiter den Lotto-Gewinner abgefüllt, in sein Fahrzeug eingebrochen und das Geld gestohlen haben. Doch das Duo landete nie im Gefängnis, und in einem seltenen Glücksfall für den Lotto-Gewinner wurde das Geld in der Nähe eines Müllcontainers gefunden.

Die verlockende Welt des Lottogewinns birgt mehr Gefahren, als man denkt. Die Geschichte dieses Lotto-Gewinners ist eine Warnung: Selbst ein scheinbar unvergänglicher Glücksfall kann in einem Albtraum enden. Sei also gewarnt und halte deine Sinne beisammen, wenn das große Los auf dich fällt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.