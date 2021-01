Lotto: 30-Jähriger räumt Millionen ab – kurz zuvor erlebt er diese üble Situation

Ein Glückspilz (30) aus Johannesburg (Südafrika) hat es geschafft: Er hat beim Lotto-Spielen einen Jackpot von mehr als drei Millionen Euro abgeräumt!

Die unfassbare Lotto-Nachricht erhielt er laut „Daily Star“ allerdings an einem Tag, der kaum schlechter hätte starten können.

Lotto: Mann erlebt üble Situation – am Abend hat er unfassbares Glück

Am Morgen hatte er eine Aussprache mit seiner Freundin. Die endete zum Leidwesen des Johannesburgers mit einem deutlichen Schlussstrich und ihrem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung.

Blöd gelaufen. Das drückte auf die Stimmung des 30-Jährigen, der sich erst einige Stunden nach dem möglicherweise endgültigen Abschied an seinen Lottoschein erinnerte. Als er dann am Abend die Zahlen checkte, konnte er nicht glauben, was er sah: Sechs Richtige!

Ein Mann aus Südafrika hat bei der Lotto-Ziehung richtig abgeräumt – und das an einem für ihn besonders bitteren Tag... Foto: imago images / agefotostock

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

„Ich dachte, ich träume“, berichtet der Gewinner. „Ich brauchte erstmal eine kalte Dusche und musste die Zahlen dann erneut checken. Und es war tatsächlich real!“

Skurriler Plan: Auch die Ex soll vom Gewinn profitieren

Doch was fängt der Mann jetzt mit seinem ganzen Geld an – so ganz allein und ohne die Ex? „Investieren. Mein Geld soll für mich arbeiten“, sagt der Gewinner. Der Zeitpunkt komme ihm gelegen, denn er rechnet damit, dass seine Arbeitszeit in Zukunft gekürzt werde.

Einen weiteren Teil will der Mann an wohltätige Organisationen und Tierheime spenden. Doch auch für seine Ex-Partnerin hat er sich schon eine „Spende“ ausgedacht.

„Ich werde ihr einen Kühlschrank kaufen, wahrscheinlich auch eine Waschmaschine, um zu zeigen, dass ich nach der Trennung keinen Groll gegen sie hege“, verriet er dem „Daily Star“.

Klingt doch ganz danach, als habe der Mega-Gewinn nicht nur sein Konto aufgefüllt, sondern auch die Trauer über die Trennung von der Ex gelindert. (vh)