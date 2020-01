Lotto: Mutter verliert ihr Leben auf dramatische Weise – dann passiert das Millionen-Wunder

Eine alleinerziehende Mutter hat an Weihnachten den Lotto-Jackpot geknackt. (Symbolbild)

Erst das tragische Schicksal, dann folgte sofort das Lotto-Wunder!

Lizbet Ramus (55) gewinnt an Weihnachten im Lotto. Der Preis verändert das Leben der Alleinerziehenden. Sie hält den Gewinn für ein Geschenk ihrer verstorbenen Mutter.

Lotto: Unglaublicher Gewinn an Weihnachten 2019

Zu Weihnachten kauft sich Lizbet Ramus gleich mehrere Lottoscheine und bewahrt diese in einer Tasche auf, die ihrer Mutter gehörte. Am ersten Weihnachtstag hätte sie in der Küche mit einer Tasse Kaffee gesessen und sich ein wenig niedergeschlagen gefühlt, berichtet die 55-Jährige der britischen „Mirror“.

Dann seien ihr die Lottoscheine wieder eingefallen und sie habe in einer App den ersten Schein gescannt. Ein kleiner Gewinn, das besserte ihre Laune. Dann scannte sie den zweiten Schein und sie konnte nicht glauben, was sie da sah.

Eine alleinerziehende Frau hat an Weihnachten im Lotto gewonnen. (Symbolbild)

Ein Wunder geschah, die alleinerziehende Mutter gewinnt eine Million Pfund. Dieses Geld ändert ihr Leben. Sie freute sich so sehr darüber, dass sie anfing, in der Küche zu tanzen.

Geschenk der Mutter

Erst im letzten Jahr sei ihre Mutter an einem Aneurysma verstorben, und es gäbe kein Tag, an dem sie ihre Mutter nicht vermissen würde, erzählt sie. Sie glaubt fest daran, dass der Lottogewinn ein Geschenk ihrer Mutter sei.

Jetzt müsse die 55-Jährige sich keine Sorgen mehr über größere Rechnungen machen. Und sie könnte sich nun ihr absolutes Traumhaus kaufen, ein kleines Cottage in Shoreham.

Mutter will definitiv weiter arbeiten gehen

Dem „Mirror“ erklärt sie: „Ich werde definitiv weiterhin arbeiten gehen, aber ich werde mir einige Zeit frei nehmen und reisen.“ Lizbet wolle bald Freunde in Hong Kong und Portugal besuchen.

Ebenfalls in England hat ein Paar kurz vor Weihnachten einen Millionen-Jackpot abgeräumt. Die frohe Botschaft ging im Gegensatz zur traurigen Geschichte von Lizbet mit einer frohen Kunde einher.