London: St Pauls Kathedrale evakuiert – das steckt dahinter

am 06.10.2020 um 18:16

Für 50 Besucher endete ein Ausflug in die St Pauls Kathedrale in London heute mit einem riesigen Schrecken.

Sie wurden von der Polizei dazu aufgefordert, die Kathedrale in London zu verlassen.

+++ Die Ärzte: Neue Single „True Romance“ wird Internet-Hit – und SIE haben einen großen Anteil daran +++

London: St Pauls Kathedrale wurde evakuiert

Neben den 50 Personen, die sich in der Kathedrale aufhielten, wurden auch noch 200 Menschen aus den umliegenden Gebäuden dazu aufgefordert, diese zu verlassen und sich in Sicherheit zu begeben.

---------------

Das ist London:

London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs

Sie wurde etwa 50. nach Christus gegründet

London umfasst eine Fläche von etwa 1.500 Quadratkilometern

In der Stadt leben etwas weniger als neun Millionen Menschen

---------------

Grund für die Evakuierung ist ein Gasleck in einer Leitung, welche in ein Restaurant und ein Bürogebäude in der Nähe der Kathedrale führt, berichtet „mailonline“. Um 13.20 Uhr war ein Notruf bei der Feuerwehr eingegangen, der das Gasleck meldete.

London: Gasleck sorgt für Verkehrs-Chaos

Zusätzlich zu den Evakuierungen wurden auch noch auch noch einige Straßen in der Nähe der Kathedrale in London von der Polizei gesperrt.

---------------

Weitere News:

Kreuzfahrt: Tui macht große Ankündigung – Reiseliebhaber sollten jetzt schnell sein

Lena Meyer-Landrut mit ehrlichen Worten – „Komme mir immer schlecht vor“

Aldi: Mädchen (3) muss auf Toilette – was dann passiert, lässt die Mutter nicht mehr los „Mir standen Tränen in den Augen“

---------------

Von den Sperrungen waren auch die Thameslink-Züge in London betroffen, die nicht an der Haltestelle „City Thameslink“ hielten. Außerdem fuhren die U-Bahnen nur durch die Station „St Paul's station“ und hielten dort nicht.

London: Gasleck beschäftigt die Feuerwehr

Die Kathedrale bleibt auch für den Rest des Tages gesperrt. Gottesdienste und Besichtigungen wurden abgesagt.

London: 50 Personen wurden aus der Kathedrale evakuiert. (Symbolbild) Foto: imago images ZUMA Wire

Besitzer einer Eintrittskarte können diese auch an jedem weiteren Tag dieser Woche einsetzen, so „mailonline“. (gb)