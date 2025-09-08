Terminal am Londoner Flughafen Heathrow evakuiert – „Gefahrgutunfall“

Am Londoner Heathrow Flughafen wurde ein Terminal wegen eines potenziellen Gefahrengutunfalls evakuiert.

Ein Sprecher des Flughafens erklärte laut „news.sky.com“: „Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert, während Einsatzkräfte auf einen Vorfall reagieren. Wir bitten Passagiere, nicht nach Terminal 4 zu reisen, und unterstützen diejenigen vor Ort.“

London Heathrow: Terminal evakuiert

Die Londoner Feuerwehr berichtete von einem „möglichen Gefahrengutunfall“ am Terminal 4 des London Heathrow Flughafens. Ein Sprecher sagte: „Spezialisierte Einsatzkräfte wurden eingesetzt, um die Situation zu beurteilen. Ein Teil des Flughafens wurde vorsorglich evakuiert, während Feuerwehrleute reagieren.“ Erste Bilder zeigen mehrere Krankenwagen vor Terminal 4.

Auch der Zugverkehr zum Terminal 4 ist betroffen. Laut National Rail halten derzeit keine Züge an diesem Terminal, da Einsatzkräfte mit der Situation beschäftigt sind. Die Verantwortlichen gaben keine weiteren Details zur Natur des Zwischenfalls bekannt, doch andere Terminals von London Heathrow bleiben in Betrieb.

London Heathrow: Einsatzkräfte intensiv im Einsatz

Die Evakuierung von Terminal 4 am London Heathrow Flughafen bleibt voraussichtlich bestehen, bis die Einsatzkräfte den Vorfall vollständig geprüft haben. Reisende werden aufgefordert, alternative Terminals zu nutzen oder ihre Reisepläne entsprechend anzupassen. Informationen zur Wiederaufnahme des Betriebs am Terminal 4 werden voraussichtlich folgen.

London Heathrow bemüht sich, die Auswirkungen auf Passagierströme zu minimieren, während die Sicherheit von Reisenden und Mitarbeitern oberste Priorität genießt. Heathrow ist einer der weltweit frequentiertesten Flughäfen.

