Todes-Drama im Zoo: Löwen zerfleischen Mitarbeiter – Besucher sehen alles mit an

Ein schockierender Vorfall ereignete sich in einem Safaripark in Bangkok, Thailand. Ein erfahrener Tierpfleger wurde während der Stoßzeiten von Löwen angegriffen und getötet.

Der 58-jährige Mitarbeiter hatte etwas in einem Löwengehege verloren und stieg aus seinem Fahrzeug, um den Gegenstand aufzuheben. Dabei bemerkte er einen sich nähernden Löwen nicht rechtzeitig.

Brutaler Angriff sorgte für Chaos im Zoo

Als der Löwe den Mann attackierte, fielen weitere Löwen über ihn her. Zahlreiche Touristen, sowohl Thailänder als auch Ausländer, beobachteten die Szene mit Schrecken. „Zuerst dachten sie, der Löwe könnte den Mitarbeiter kennen“, erklärte ein Zeuge, „deshalb griff niemand ein.“ Doch der Angriff war äußerst brutal.

Obwohl Zuschauer laut riefen und hupten, konnten sie die Tiere zunächst nicht vertreiben. Der Angriff dauerte etwa 15 Minuten. Schließlich schafften es andere Tierpfleger im Zoo, die Löwen von ihrem Opfer zu trennen. Der schwer verletzte Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb.

Sicherheitsmaßnahmen des Zoos nicht eingehalten

Die Polizei stellte fest, dass der Tierpfleger das Gehege betrat, ohne die Sicherheitsprotokolle zu beachten. Der Zoo verfügt über hohe Zäune und ein strenges Regelwerk, um solche Zwischenfälle zu verhindern. Besucher dürfen zwar mit geschlossenen Fenstern im Auto durch das Gelände fahren, aber sollen laut „Bild.de“ das Fahrzeug niemals verlassen.

Der Vorfall wird nun von den örtlichen Behörden untersucht. Der Zoo hatte in der Vergangenheit Maßnahmen wie Patrouillen eingeführt, die für Sicherheit sorgen sollen. Dennoch gelang es den Löwen offenbar, den Pfleger anzugreifen, ohne dass frühzeitig eingegriffen wurde.

