In Deutschland: Fotos zeigen Mann mit Löwenbaby am Steuer

Es sind Bilder, bei denen man sich automatisch zunächst einmal fragt, ob da nicht Künstliche Intelligenz im Spiel ist … Doch sie sind leider echt! So stieß die Polizei Bremen laut der „Bild“ bei Ermittlungen im Internet zufällig auf Fotos und Videos, die ein junges Löwenbaby zeigen.

Das Tier liegt auf dem Schoß eines Mannes, der wiederum in einem Auto am Steuer sitzt. Doch damit nicht genug. Weitere Bilder zeigen das Tier, wie es auf der Mittelkonsole der Luxuskarosse liegt, zudem posiert der Mann mit der dunklen Cap und dem dichten Bart mit dem Baby-Raubtier vor seinem Fahrzeug.

Irres Löwen-Video aus Bremen im Netz

Wie der Sprecher von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer bestätigt, sei der Fall bekannt. Das Tier sei in Bremen nicht angemeldet. Von daher sei das Ordnungsamt aktiv, wolle das Tier sicherstellen und anschließend in professionelle Obhut übergeben.

++ Sternzeichen Löwe: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge ++

Unklar sei laut „Bild“, wie das Tier überhaupt in die Hände eines Privatmannes gekommen sei. Von der Tierschutzorganisation „Peta“ heißt es dazu: „Gerade aus Osteuropa, wo die einschlägigen Züchter sind, bekommt man Raubtiere für einige tausend Euro.“

Doch wohin mit dem Tier. Laut der Zeitung habe die Bremer Innenbehörde bereits beim Serengeti-Park in Hodenhagen nachgefragt. Der sei durchaus bereit, den kleinen Löwen aufzunehmen. „So ein Tier darf niemand privat halten“, stellt der Chef des Parks, Fabrizio Sepe, klar. Das Tier würde schnell wachsen, um dementsprechend immer gefährlicher werden.

++ Zoo Wuppertal verfüttert eigenes Tier an Löwen – es ist nicht das einzige ++

Wilde Löwen leben derzeit nur in Savannen und anderen Gebieten Afrikas sowie in Gujarat, einem kleinen indischen Nationalpark. Löwen sind die einzige Katzenart, die in Rudeln lebt. Ihre Population ist in den vergangenen Jahren sehr stark zurückgegangen, die Tiere gelten als gefährdet. Gründe dafür sind Wilderei, Trophäenjagd, der Verlust von Lebensraum und die Verringerung von Beutetierbeständen.