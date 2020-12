Lockdown oder Lockerungen an Weihnachten? Berlins Bürgermeister stellt eine drastische Frage, die alle bewegt

Berlin. Lockerungen an Weihnachten oder harter Lockdown noch vor den Feiertagen? Ganz Deutschland diskutiert derzeit über die steigenden Corona-Zahlen trotz Teil-Lockdown.

Einige Bundesländer haben jetzt bereits verschärfte Maßnahmen verkündet. So will Sachsen schon in der nächsten Woche Schulen, Kitas und viele Geschäfte schließen. Auch in Berlin zeichnet sich ein harter Lockdown ab. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller wählte am Donnerstag drastische Worte.

Lockdown verschärfen? Berlins Bürgermeister Michael Müller hat eine klare Meinung. Foto: dpa / Jörg Carstensen

+++ Markus Lanz (ZDF) greift Markus Söder scharf an – der Moderator stört sich vor allem an diesem einen Wort +++

Berlin für härteren Lockdown – Bürgermeister stellt Frage, die alle bewegt

„Wie viele Tote sind uns ein Shoppingerlebnis wert?“, fragte Michael Müller am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Eine Frage, die den Nerv vieler Menschen trifft, wie hier zu lesen ist >>>

Dem Berliner Bürgermeister ist eigenen Angaben zufolge die Gesundheit wichtiger. Deshalb hat der SPD-Politiker einen harten Lockdown noch vor Weihnachten angekündigt.

„Es geht nicht anders“: So soll der Lockdown in Berlin aussehen

„Wir werden den Einzelhandel herunterfahren müssen“, sagt Müller. „Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssen alle anderen Shoppingangebote geschlossen werden, und zwar bis zum 10. Januar, es geht nicht anders.“

+++ Corona in Deutschland: Neue gefährliche Entwicklung ++ RKI-Präsident Wieler warnt ++ Lockerungen an Weihnachten „dringend verhindern“ +++

Ein genauer Termin für den Lockdown stehe allerdings noch nicht fest, weil eine Abstimmung mit Brandenburg erfolgen müsse. Ein Termin vor Weihnachten stehe im Raum.

„Das können wir nicht zulassen“

Insbesondere das vorweihnachtliche Sonntagsshopping am 4. Advent dürfte dem Beschluss zum Opfer fallen. Müller habe das Treiben am verkaufsoffenen zweiten Advent mit eigenen Augen gesehen.

+++ Ski-Urlaub 2020: Trotz steigender Corona-Zahlen – diese beliebte Urlaubsregion will die Pisten für Urlauber öffnen +++

„Es geht so nicht. Es ist viel los, es ist ein dichtes Gedränge auf den Straßen“, beschrieb Müller seine Eindrücke. Durch Besucher aus Brandenburg drohe die Lage am vierten Advent noch dramatischer zu werden. „Das können wir nicht zulassen“, so Berlins Bürgermeister.

Schulferien in Berlin verlängert

Um weitere Kontakte nach Weihnachten zu vermeiden, spielt Müller auch mit dem Gedanken, die Schulferien bis zum 10. Januar zu verlängern. Ein Weg, für den Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dem Ausruf des Katastrophenfall bundesweit wirbt.

Bayerns Ministerpräsident Söder hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: imago images / Sven Simon

+++ Neue Corona-Studie stellt alles auf den Kopf – Forscher warnen jetzt besonders vor dieser alltäglichen Beschäftigung +++

Am Dienstag sollen die Beschlüsse dem Berliner Senat vorgelegt werden. Der Berliner Bürgermeister verwies auf die zweistelligen Todeszahlen pro Tag im Zusammenhang mit Corona. „Das ist alles nichts, womit man sich abfinden kann.“

Auch andere Bundesländer haben auf die steigenden Corona-Zahlen reagiert. Niedersachsen rudert etwa bei den Weihnachts-Lockerungen zurück. Mehr dazu bei „.“ Eine früher als bislang geplante Konferenz von Bund und Ländern noch in dieser Woche zeichnet sich nun immer deutlicher ab. (ak mit dpa)