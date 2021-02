Lockdown-Wahnsinn: In Italien scheint Corona vorbei – diese Bilder machen uns neidisch, doch sie sind auch besorgniserregend

Während der Lockdown in Deutschland weiter anhält, scheint in Italien Corona vergessen. Diese Bilder aus dem südlichen Europa machen uns richtig neidisch. Doch sie sind auch besorgniserregend

Minusgrade, Eisregen, Schnee – so sieht es aktuell bei uns aus. Das Wetter sorgt dafür, dass uns der Lockdown zu Hause etwas leichter fällt. Bei Glatteis ist rausgehen keine gute Idee. In Italien sieht es jedoch ganz anders aus. Die Menschen freuen sich über 20 Grad und Sonnenschein.

Lockdown in Italien: Frühling lockt Menschen auf die Straßen

Am Wochenende lockte das frühlingshafte Wetter die Menschen massenweise ins Freie. Doch das sorgte auch für etliche Polizeieinsätze. Denn die Bürger schienen Corona wohl vergessen zu haben.

Menschen drängen sich in der Einkaufsstraße Via del Corso in Rom, nachdem der Lockdown gelockert wurde. Foto: picture alliance/dpa/LaPresse/AP | Cecilia Fabiano

Die Polizei musste abends mit Blaulicht Menschentrauben auf beliebten Plätzen zerstreuen. Mit Wein und Bier in der Hand standen sie fröhlich zusammen. In Palermo und Neapel lagen Sonnenanbeter am Stand.

Tausende strömten am Samstag zudem in die Einkaufsstraßen der Zentren. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi warnte auf Twitter, alle müssten Maske tragen: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Notlage noch nicht vorüber ist.“

Sechs Wochen lang mussten die Italiener mit dem Lockdown leben. Jetzt, wo die Maßnahmen wegen sinkender Infektionszahlen gelockert wurden und das Wetter mitspielt, zieht es die Menschen einfach nach draußen.

Alle wichtigen Infos im Corona-Blog

Lockdown in Italien: Ausgangsperre ab 22 Uhr

Große Teile des Mittelmeerlandes sind als gelbe Risikozonen mit moderaten Beschränkungen eingestuft. Etwa in der Region Latium mit Rom und in der Lombardei, wo lange vieles dicht war, dürfen Bars und Restaurants wieder Gäste bis 18 Uhr an Tischen bewirten.

Anschließend dürfen Essen und Getränke nur noch zum Mitnehmen verkauft werden. Der Lockdown wurde jedoch nicht gänzlich abgeschafft: Um 22 Uhr beginnt überall in Italien die nächtliche Ausgangssperre.

Experten des Gesundheitsministeriums hatten am Freitag vor einer Verschlechterung der Corona-Zahlen in dem 60-Millionen-Einwohner-Land gewarnt. Die Infektionswerte sind in Italien aktuell höher als in Deutschland. Bisher starben 91.000 Menschen an oder mit Corona. (ldi/dpa)