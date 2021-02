Lockdown-Verlängerung: Hammer vor Corona-Gipfel – plötzlich wird dieses Datum verhandelt! ++ Ausnahme für Friseure?

Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in einem Bund-Länder-Gipfel über den weiteren Kampf gegen das Coronavirus. Als sicher gilt, dass es eine Lockdown-Verlängerung über den 14. Februar hinaus geben wird.

Bisher ist von einer zweiwöchigen Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen ausgegangen worden, doch plötzlich wird über ein anderes Datum spekuliert. Unklar ist außerdem, ob es zumindest kleinere Öffnungen geben wird, da die bundesweite 7-Tages-Inzidenz mittlerweile unter 70 gefallen ist.

Lockdown-Verlängerung in Deutschland: News-Blog zum Corona-Gipfel

9.15 Uhr: Lockdown bis März – Plötzlich geht es um dieses Datum

In den vergangenen Tagen wurde berichtete, dass die Politik den aktuellen Corona-Lockdown wohl bis zum 1. März, also um zwei Wochen verlängern wird. In der neuesten Beschlussvorlage vor dem Bund-Länder-Gipfel ist laut Angaben der „Bild“-Zeitung nun aber die Rede vom 7. oder 14. März! Offensichtlich besteht in der Politik eine große Sorge vor dem Corona-Mutationen, so dass man äußerst vorsichtig vorgehen will.

Wenn es der 14. März wird, wollen die Regierungschef aus Bund und Ländern auf einem neuen Corona-Gipfel am 10. März entscheiden, wie es danach weitergehen soll. In dem Papier steht eine Perspektive für Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen: „Der nächste Öffnungsschritt soll bei einer deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen bei 100 000 Einwohnern greifen.“ Aktuell liegt sie laut RKI bei 68.

35! Das bedeutet: Wenn die Mutation wirklich so heftig wird, wird das ein Ewig-Endlos-Lockdown. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) February 10, 2021

Es soll aber eine große Ausnahme geben: Ebenfalls nach Informationen der „Bild“ wollen Vizekanzler Olaf Scholz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Öffnung von Friseursalons ab dem 1. März. In dem Beschlusspapier heiße es dazu: „Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den betrieb ab 1. März 2021 wieder aufnehmen.“

Völlig unklar ist zur Stunde noch, wie es an Schulen und in Kitas weitergehen wird und ob sich die Länderchefs über eine so lange Lockdown-Verlängerung bis zum 7. oder gar 14. März einig sind.

9.00 Uhr: Ministerpräsident dämpft Erwartungen – „Niemand kann aber erwarten, dass wir Öffnungsorgie starten“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Erwartungen an schnelle Lockerungen der Corona-Regeln gedämpft. Wenn die landesweiten Inzidenzen über einen gewissen Zeitraum unter 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner sind, werde man vorsichtige Öffnungsschritte gehen, sagte er der „Badischen Zeitung“ und der „Südwestpresse“. „Niemand kann aber erwarten, dass wir gleich eine Öffnungsorgie starten.“ Dafür sei die Lage zu fragil.

„Die Erfahrungen anderer Länder zeigen: Zu frühe Öffnungen führen zu Rückschlägen und damit zu noch härteren Maßnahmen.“ Jeder müsse seine Kontakte einschränken. Zur sinkenden Zustimmung zur Pandemie-Politik in der Bevölkerung sagte Kretschmann: „Wenn man den Kampf gegen das Virus mit einem Krieg vergleichen würde, müsste man sagen: Die Leute werden langsam kriegsmüde.“