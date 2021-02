Lockdown-Verlängerung: Bayern-Star postitiv auf Corona getestet ++ Merkel mit deutlichen Worten – „Waren bei zweiter Corona-Welle nicht vorsichtig genug“

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben am Mittwoch in einem Bund-Länder-Gipfel über den weiteren Kampf gegen Corona beraten.

Es wurde eine Lockdown-Verlängerung beschlossen. Die besagt: Die Maßnahmen werden bis zum 7. März bestehen bleiben. Änderungen gibt es im Bereich Bildung und bei Friseuren.

Auch der Inzidenzwert, der Corona-Hotspots definiert, wurde beim Corona-Gipfel neu festgelegt.

Angela Merkel will den Corona-Lockdown bis März verlängern. Foto: IMAGO / Christian Thiel

Lockdown-Verlängerung in Deutschland bestätigt: News-Blog zum Corona-Gipfel

Donnerstag

10:14 Uhr: Thomas Müller hat Corona

Bayern-Star Thomas Müller wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Stürmer sei laut Sky am Mittwoch beim Training positiv getestet worden. Beim Klub-Finale fällt er entsprechend aus.

09:38 Uhr: Merkel setzt auf mehr Tempo bei Corona-Impfungen

Angela Merkel setzt nach Anfangsproblemen auf zusehends mehr Tempo bei den Corona-Impfungen in Deutschland. Sie verstehe, dass der Start der Impfkampagne angesichts riesiger Hoffnungen zunächst viele enttäuscht habe, sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag. Das Impfen komme aber immer mehr in Schwung. Jede Woche und jeden Monat werde weitere Impfungen bringen - bis zum Ende des Sommers für jeden, der möchte. Dieses Ziel solle angesichts der zugesagten Mengen für schon zugelassene Mittel erreicht werden. Die Impfstoffe seien „ein Wendepunkt in der Pandemie“. Klar sei aber auch, dass die Impfungen in den nächsten Monaten noch keinen „Gemeinschaftsschutz“ bringen könnten, sondern vorerst individuellen Schutz.

09:30 Uhr: Merkel räumt Fehler bei zweiter Corona-Welle ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Fehleinschätzungen und Fehler bei der zweiten Corona-Welle eingeräumt. Die erste Welle im vergangenen Frühjahr habe Deutschland weit weniger getroffen als andere Staaten, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Dann waren wir nicht vorsichtig genug und nicht schnell genug.“ Das Vorgehen sei zum Ende des Sommers und Beginn des Herbstes zu zögerlich gewesen. Deutschland habe nicht rechtzeitig und konsequent genug das öffentliche Leben wieder heruntergefahren.

Merkel erläuterte im Bundestag die am Vortag mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossenen Maßnahmen zum weiteren Vorgehen in der Pandemie. Beschlossen wurde eine weitgehende Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. „Die allermeisten der beschlossenen Maßnahmen müssen konsequent beibehalten werden“, sagte Merkel in der Regierungserklärung. Das Beschlossene sei „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig“.

Mittwoch

22.15 Uhr: Markus Söder mahnt: "Bin besorgt, dass ein zweites Ischgl droht"

Markus Söder war nach dem Corona-Gipfel beim heute-journal per Video hinzugeschaltet. Dort verteidigt er die neuen Corona-Regeln für Deutschland und auch, dass es eigentlich kein Lockdown-Ende für Geschäfte gibt, wenn die Inzidenzen nicht unter 35 sinken. Er verfolge die Strategie "Vorsicht mit Perpektive". Der bayrische Ministerpräsident warnt vor der ansteckenden Corona-Mutation und gesteht mit Blick auf den Mutations-Hotspot Tirol: "Bin besorgt, dass ein zweites Ischgl droht"

22.14 Uhr: Nächste Überbrückungshilfen ab sofort

Von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen können ab sofort die so genannte Überbrückungshilfe III beantragen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurde die Antragstellung am Mittwochnachmittag freigeschaltet. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Millionen Euro, die zwischen November 2020 und Juni 2021 Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent verzeichnen mussten, erhalten demnach Fixkostenzuschüsse - je nach Umsatzrückgang sind zwischen 40 und 90 Prozent der Fixkosten möglich.

Die staatlichen Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden. Sie sind bei 1,5 Millionen Euro gedeckelt. Ausgezahlt werden sollen die Hilfen durch die Länder ab März, bis dahin gibt es Abschlagszahlungen. Beantragen können die Firmen die Hilfen auf www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

20.11 Uhr: Lehrer und Erzieher sollen früher geimpft werden

Lehrern und Erziehern soll früher ein Impf-Angebot gemacht werden als dies eigentlich geplant war, so Merkel-

19.47 Uhr: Angela Merkel verkündet Lockdown-Verlängerung bis 7. März

Die Bundeskanzlerin hat beim Thema Bildung nachgegeben. Schulen- und Kitaöffnungen werden Ländersache sein. Merkel wollte Schulen erst ab 1. März wieder öffnen. Jetzt können die Ministerpräsidenten ihren Ländern den Fahrplan für den Wechselunterricht mitteilen.

Friseure dürfen ab 1. März wieder ihrer Arbeit nachgehen. Markus Söder betont die Wichtigkeit dieser Dienstleistung. „Es hat nicht nur etwas mit Hygiene zu tun, sondern auch mit Würde.“

„Wie sehen nächste Öffnungsschritte aus?“, fragt die Kanzlerin im Anschluss. Sollte der Inzidenzwert unter 35 fallen, dürfen die einzelnen Ländern Geschäfte, Museen oder auch körpernahe Dienstleistungen auch wieder öffnen.

Sie verteidigt auch diesen Inzidenzwert, der in der Kritik stand, zu niedrig zu sein. Sie sagt deutlich: „Das kann man durchaus erreichen. Das ist in einer Reichweite.“ Auch Bayerns Ministerpräsident verspricht: „Es ist kein Vertagen zum Sankt Nimmerleins-Tag“

Die nächsten Verhandlungen werden am 3. März stattfinden.

19.42 Uhr: Angela Merkel live bei Pressekonferenz

Jetzt spricht Angela Merkel live in einer Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel. Der Corona-Lockdown wird zunächst bis zum 7. März 2021 verlängert. Die Kanzlerin erwähnt eingangs wieder die deutlich ansteckendere Corona-Mutation: Nach Modellierungen werde sich in der anstehenden Phase entscheiden, ob mutierte Coronaviren die Oberhand gewinnen, sagte Merkel. Es bestehe die Gefahr einer dritten Welle, die durch die politischen Maßnahmen bekämpft werden müsse. Sie warnt, dass der R-Wert bei unüberlegten Öffnungen „sehr schnell wieder beim exponentiellen Wachstum sein“ könne. Das Wichtigste sei nun, dass Gesundheitsämter wieder die Kontrolle bekommen und Kontakte nachverfolgen können.

19.28 Uhr: Michael Kretschmer bestätigt: Friseure öffnen ab 1. März wieder

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bestätigt im „ZDF-Spezial“ erste Maßnahmen. Er hatte während des laufenden Bund-Länder-Gipfels dem ZDF ein kurzes Interview gegeben. Ab 1. März sollen Friseure wieder geöffnet sein, so Kretschmer. Auch sollen Schulen und Kitas wieder schrittweise geöffnet werden. Dazu werde derzeit noch weiter beraten. Sachsen öffne ab Montag wieder die Schulen, „denn Schüler und Eltern leiden unter den Corona-Einschränkungen. Auch der Inzidenzwert 35 stehe im Raum, um schrittweise in den Geschäften weiter lockern zu können.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Foto: imago images / ddbd

19 Uhr: Neuer Inzidenzwert wohl beschlossen

Wie die Bild berichtet, soll der neue Inzidenzwert von 50 auf 35 gesenkt worden sein. Das bedeutet, dass Geschäfte erst dann wieder öffnen können, wenn der Grenzwert von 35 pro 100.000 innerhalb von sieben Tage nicht überschritten wird.

18.28 Uhr: Karl Lauterbach warnt vor zu frühen Lockerungen

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt im Corona-Lockdown vor verfrühten Lockerungen. Warum es so gefährlich ist, liest du hier >>>

18.15 Uhr: WHO empfiehlt weiterhin AstraZeneca-Impfstoff

Trotz Berichten über Schwächen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den weiteren Einsatz. Erste Studien aus Südafrika zeigten zwar deutlich weniger Wirksamkeit, um relativ milde Krankheitssymptome zu verhindern, sagte Alejandro Cravioto, der Vorsitzende eines Expertenrats, der die WHO in Impffragen berät. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff nicht gegen schwere Verläufe von Covid-19 schütze. Der Rat empfahl deshalb, den Impfstoff weiter einzusetzen. Die WHO schloss sich der Empfehlung an.

Foto: IMAGO / Joerg Boethling

17.52 Uhr: Zahl für Corona-Hotspots verschiebt sich: aus 50 wird 35

In den vergangenen Wochen gab die Politik das Ziel aus, bundesweit wieder auf einen Inzidenzwert unter 50 zu kommen. Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern spricht man von einem Corona-Hotspot. Zum neuen Corona Gipfel mit Angela Merkel ist jedoch plötzlich nicht mehr von einer Inzidenz von unter 50, sondern von 35 zu Rede. Hier alle Infos >>>

17.09 Uhr: Wann öffnen Friseure wieder?

Angela Merkel scheint sich durchgesetzt zu haben. Wie der „Focus“ berichtet, sollen Friseure erst ab 1. März wieder öffnen dürfen. Zuvor wurde bereits über eine Öffnung im Februar diskutiert. Noch ist aber nichts spruchreif. Die Konferenz ist in vollem Gange.

16.59 Uhr: Corona-Warnapp ausgebaut

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mitteilt, kann die Corona-App jetzt auch auf älteren Smartphones genutzt werden. Hier alle Infos:

Die #CoronaWarnApp kann jetzt auch mit älteren Smartphone-Modellen genutzt werden. https://t.co/maCUDrIZRK — BZgA (@bzga_de) February 10, 2021

16.24 Uhr: Werden Lehrer und Erzieher früher geimpft als geplant?

Angela Merkel hat sich bei den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Coronakrise dafür eingesetzt, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern schlug Merkel am Mittwoch in der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder eine entsprechende Prüfung vor.

Angesichts der bevorstehenden Schulöffnungen habe die Kanzlerin in der Ministerpräsidentenkonferenz darauf hingewiesen, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, hieß es weiter. Deshalb müsse geprüft werden, wann Erzieher und Lehrer so in die Reihenfolge eingefügt werden könnten, dass sie bald geimpft werden könnten.

16.08 Uhr: Lockdown bis 7. März? Dürfen Friseure schon im Februar öffnen?

Anders als das Kanzleramt wollen die Länder den Corona-Lockdown zunächst nur bis zum 7. März verlängern und Friseure möglicherweise noch im Februar öffnen lassen. Dies geht aus einem Arbeitspapier hervor, auf das sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch in ihrer Vorbesprechung zur Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geeinigt haben. Es trägt den Stand 14.15 Uhr und ist noch nicht mit dem Bund abgestimmt. Das genannte Datum ist zudem noch in einer eckigen Klammer vermerkt, das bedeutet, dass dieser Punkt noch nicht entschieden ist. Im Entwurf des Kanzleramtes war eine Lockdownverlängerung bis 14. März vermerkt.

Wie im am Morgen aus dem Kanzleramt verschickten Entwurf des Papiers sollen die Länder freie Hand für die Öffnung von Schulen und Kitas bekommen. „Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung“, heißt es.

Für Friseure und gegebenenfalls auch andere Angebote „hygienisch notwendiger körpernaher Dienstleistungen“ schlägt das Ländepapier eine Öffnung am 22. Februar vor. Auch hier steht das genaue Datum aber noch in einer eckigen Klammer. Zur Begründung für die Priorität bei Friseuren heißt es weiter: „Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind.“

14.30 Uhr: Corona-Gipfel verzögert sich – Streit um Lockdown-Verlängerung zwischen Merkel und Ministerpräsidenten

In den Vorbereitungsgesprächen der Ministerpräsidenten am Mittwochmittag ging es offenbar rund! Deshalb verzögert sich der eigentlich für 14 Uhr angesetzte Corona-Gipfel zeitlich nach hinten.

Streitpunkte sind zum einen das Datum 14. März, das in der Beschlussvorlage für die Lockdown-Verlängerung angesetzt wurde. Offenbar sind zudem einige Ministerpräsidenten auch nicht mit dem Ziel einer Corona-Inzidenz von 35 einverstanden. Bislang galt ein Inzidenzwert unter 50 als politisches Ziel im Lockdown.

12.10 Uhr: Rebellion gegen Merkel! Lockdown-Verlängerung bis 14. März wackelt offenbar

Offenbar steht eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März heftig in der Kritik. Es zeichnet sich eine Rebellion der Bundesländer gegen den Wunsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab.

Nach Information von „Bild“-Reporter werde dieses Datum, das in der Beschlussvorlage vor dem Corona-Gipfel steht, von den sogenannten A-Ländern, also jenen, die von SPD, Grünen oder Linken regiert werden, „massiv hinterfragt“. Nun beraten alle Ministerpräsidenten vor der Videoschalte mit Angela Merkel um 14 Uhr zusammen.

Stattdessen soll der Lockdown nun als Kompromiss bis zum 7. März verlängert werden, auch in Hinblick auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März.

Ministerpräsidenten sind GEGEN den 14ten und wollen den 7ten März als Lockdown-Datum nach @BILD infos. Mal sehen, was die Kanzlerin ab 14.00 in der MPK dazu sagt. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) February 10, 2021

Auch der Inzidenzwert von 35 als neue Zielmarke werde hinterfragt.

12.00 Uhr: Inzidenzwert 35 ist das neue 50

Auf einmal ist in der Beschlussvorlage von einem Inzidenzwert 35 statt 50 als Ziellinie für Öffnungen die Rede. Bisher galt ein bundesweiter Inzidenzwert von 50 als Ziel, um einzelne Corona-Fälle in den Landkreis-Gesundheitsämtern wieder nachvollziehen zu können. Aktuell liegt der deutschlandweite Inzidenzwert bei 68, in einigen Bundesländern jedoch höher. So liegt laut RKI die 7-Tage-Inzidenz in Thüringen immer noch bei 122,6, im Sarland bei 101,1 und in Sachsen-Anhalt bei 93,5.

Strittig ist noch, wann eine #Öffnungsstrategie erfolgt. Jetzt steht laut Papier auch eine stabile bundesweite Inzidenz von 35 zur Diskussion. https://t.co/fv6nlwlJoe — Martin Greive (@MartinGreive) February 10, 2021

10.35 Uhr: Ab 11 Uhr beginnen die ersten Lockdown-Beratungen

Ab 11 Uhr gibt es eine Vorbereitungsrunde der Ministerpräsidenten. Hier werden die Länderchefs versuchen, sich auf eine einheitliche Linie zur Lockdown-Verlängerung und den weiteren Maßnahmen vor dem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einigen. Ab 14 Uhr dann findet die Schaltkonferenz zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten statt. Wann es die Pressekonferenz mit Angela Merkel im Anschluss gibt, ist noch offen. Mehrere TV-Sender planen Sondersendungen.

9.40 Uhr: Trotz Lockdown-Verlängerung – Länder dürfen Schulen und Kitas öffnen

Nun meldet die „Bild“-Zeitung, dass Angela Merkel ihren Widerstand bei Schulen und KItas aufgegeben hat. Die Bundeskanzlerin wollte durchsetzen, dass sie weiter geschlossen bleiben. Nun habe sie auf Druck der Länderchefs eingelenkt. Die Bundesländer dürfen nun selbst über Öffnungen von Schulen und Kitas entscheiden.

9.15 Uhr: Lockdown bis März – Plötzlich geht es um dieses Datum

In den vergangenen Tagen wurde berichtete, dass die Politik den aktuellen Corona-Lockdown wohl bis zum 1. März, also um zwei Wochen verlängern wird. In der neuesten Beschlussvorlage vor dem Bund-Länder-Gipfel ist laut Angaben der „Bild“-Zeitung nun aber die Rede vom 14. März! Offensichtlich besteht in der Politik eine große Sorge vor dem Corona-Mutationen, so dass man äußerst vorsichtig vorgehen will.

+++ Karl Lauterbach rechnet aus, wann uns die „3. Welle mit Turbo-Virus“ erfasst +++

Wenn es der 14. März wird, wollen die Regierungschef aus Bund und Ländern auf einem neuen Corona-Gipfel am 10. März entscheiden, wie es danach weitergehen soll. In dem Papier steht eine Perspektive für Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen: „Der nächste Öffnungsschritt soll bei einer deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen bei 100 000 Einwohnern greifen.“ Aktuell liegt sie laut RKI bei 68.

„Der nächste Öffnungsschritt soll bei einer deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner greifen.“

35! Das bedeutet: Wenn die Mutation wirklich so heftig wird, wird das ein Ewig-Endlos-Lockdown. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) February 10, 2021

Es soll aber eine große Ausnahme geben: Ebenfalls nach Informationen der „Bild“ wollen Vizekanzler Olaf Scholz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Öffnung von Friseursalons ab dem 1. März. In dem Beschlusspapier heiße es dazu: „Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den betrieb ab 1. März 2021 wieder aufnehmen.“

Völlig unklar ist zur Stunde noch, wie es an Schulen und in Kitas weitergehen wird und ob sich die Länderchefs über eine so lange Lockdown-Verlängerung bis zum 7. oder gar 14. März einig sind.