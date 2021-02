Lockdown-Ende in Österreich: Handel verspricht Rabatt-Schlacht – dürfen auch wir uns darauf freuen?

Der Lockdown wird beendet – zumindest in Österreich. Wir in Deutschland müssen noch etwas durchhalten. Über Lockerungen wird zwar diskutiert, es gibt allerdings noch nichts Handfestes.

Der Handel wünscht sich sehnlichst ein Lockdown-Ende. Schließlich kommt je nach Branche kaum bis kein Geld rein und die Waren liegen noch in den Filialen. Deshalb dürfen sich die Verbraucher in Österreich über satte Rabatte freuen, berichtet die „Kronen Zeitung“.

Lockdown-Ende am 8. Februar in Österreich

Am Montag dürfen die Geschäfte nach dem Lockdown wieder öffnen. Der Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will rechnet mit teilweise „massiven Rabatten“. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sagt, der Modebereich gehe in „in Ware unter“. „Da braucht sich keiner aufregen, dass wir mit Rabatten arbeiten“, betont er.

Der Handel will, dass der Lockdown endgültig beendet wird. Viele bangen um ihre Existenz. Foto: IMAGO / Future Image

Vor allem, da die Läden nach Weihnachten nicht öffnen durften, haben viele noch Weihnachtsgeschenke zu Hause, die umgetauscht werden müssen oder Gutscheine, die auf ihre Einlösung warten.

Und wie sieht es in Deutschland aus? Dürfen wir uns auch auf Rabatte freuen, wenn die Geschäfte wieder öffnen? Wir haben beim Handelsverband NRW nachgefragt. Sprecherin Carina Peretzke sagt: „Aktuell ist es ein Blick in die Glaskugel, wie es im Handel weitergeht. Da aber die Winterware immer noch in den Geschäften liegt, wird sie nach Ende des Lockdowns wohl auch rabattiert angeboten.“ Ski-Zubehör wurde fast gar nicht verkauft.

Wer in den Städten an Schaufenstern vorbeigeht, sieht teilweise noch Weihnachtsdeko. Seit dem 16. Dezember steht dort alles still. Für die Händler fatal, die Winterware muss raus aus den Lagern, die Frühlingsware steht bereits in den Startlöchern.

Lockdown-Ende: „Jeder Euro zählt“

„Dennoch müssen Händler zum Beispiel Kleidung ertragreich verkaufen, jeder Euro zählt“, so Peretzke. Vor allem Unsicherheit herrscht bei den Menschen. Denn schon jetzt müssen sie Waren aus dem Modebereich für diesen Herbst bestellen, ohne zu wissen, ob ein weiterer Lockdown kommt und sie wieder darauf sitzen bleiben.

„Das fällt aktuell schwer, da die Hilfezahlungen von der Bundesregierung noch nicht angekommen sind und auch der November nicht viel einbrachte.“ Die Kauflust ging durch die geschlossene Gastronomie bereits in dem Monat zurück.

In Österreich hielt der Lockdown sechs Wochen an. Das Land fährt langsam wieder hoch. Laut der „Kronen Zeitung“ werden die Maßnahmen dennoch verschärft. Die Kunden müssen nun eine FFP2-Maske tragen. Auch wird die Anzahl der Personen im Geschäft auf maximal eine pro 20 Quadratmeter verschärft.