Corona in Deutschland: Medienbericht: Bund und Länder einig! DAS soll über Weihnachten gelten ++ Lockdown spätestens zu DIESEM Datum

Corona hat Deutschland und die Welt weiter fest im Griff. Die Zahl der Toten steigt weiter, am Freitag meldete das RKI fast 30.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Angesichts des neuen traurigen Rekordwerts der Corona-Zahlen in Deutschland fordern immer mehr Länderchefs einen harten Lockdown noch vor Weihnachten.

Corona: Krisengipfel mit Bund und Ländern am Sonntag

Bislang wurde Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Doch die stetig steigenden Coronavirus-Zahlen betrachten die Politiker mit Sorge. Am Sonntag steigt der Krisengipfel zwischen Bund und Ländern. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann die Corona-Regeln verschärft werden.

Coronavirus in Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen (Stand: 11. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 29.875

: 29.875 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 598

598 Corona-Todeszahlen insgesamt: 20.970

20.970 Sieben-Tage-R: 1,03

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

Coronavirus aktuell: Newsblog

Samstag, 12. Dezember

21.00 Uhr: Medienbericht: Bund und Länder weitgehend einig! Lockdown spätestens ab 16. Dezember

Bund und Länder haben sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie laut einem Medienbericht weitgehend auf einen Lockdown geeinigt. Dieser solle spätestens ab dem 16. Dezember gelten, meldet das Magazin „Business Insider“. Darauf hätten sich die Chefs der Staatskanzleien mit dem Kanzleramt am Samstagabend verständigt.

Angela Merkel (CDU) Foto: imago images / Eibner

Weiter hieß es, das Kanzleramt wolle lieber schon den 15. Dezember als Starttermin. Eine endgültige Entscheidung solle am Sonntagmorgen bei einer Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten fallen.

Daneben sollen private Treffen laut dem Bericht weiterhin auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt werden - Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet. Vom 24. bis 26. Dezember werde die Obergrenze auf maximal zehn Personen erhöht. Dann sollen auch mehr als zwei Haushalte erlaubt sein, wenn es sich um direkte Verwandte handele.

Der umstrittenste noch offene Punkt ist dem Bericht zufolge das Thema Schulen und Kitas. Grundsätzlich einig sei man sich, dass es bis 10. Januar keinen Präsenzunterricht geben soll. Wie das konkret umgesetzt werde, hänge von den Regelungen der einzelnen Länder ab. Bei den Kitas plädiere das Kanzleramt für eine Schließung, die Länder wollten sie offen halten.

18.45 Uhr: Harter Lockdown in Sicht - nur wie schnell kommt er? Söder mit harter Forderung

Kurz vor den erneuten Corona-Beratungen von Bund und Ländern mehren sich die Zeichen für neue harte Auflagen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten von CDU und CSU wollen die Gangart nach Darstellung des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann bei ihren Beratungen am Sonntag forcieren. „Da muss sich unsere Gesellschaft auf einen harten Lockdown einstellen, und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten“, sagte der Grünen-Politiker nach einer Corona-Schalte mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Union.

Markus Söder (CSU) Foto: imago images / Sven Simon

Noch weiter ging Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir müssen auf jeden Fall noch vor der Wochenmitte die nötigen Maßnahmen ergreifen.“ Zustimmung kam von Saarlans Ministerpräsident Tobias Hahn (CDU). Der Poltiker ist sich in der Bild am Sonntag“ sicher:„Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen: der harte Lockdown wird kommen – schnell und überall in Deutschland.“

18.30 Uhr: USA lassen Impfstoff zu

Als erster Corona-Impfstoff hat das Mittel des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung in den USA bekommen. Der Impfstoff könne nun bei Menschen ab 16 Jahren eingesetzt werden, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit.

FDA-Chef Stephen Hahn sprach von einem „bedeutenden Meilenstein im Kampf gegen diese verheerende Pandemie“. Biontech-Mitgründer Ugur Sahin sagte, die Zulassung und der anstehende Einsatz des Impfstoffes würden „dabei helfen, Leben überall in den USA zu retten, und die Rückkehr zur Normalität beschleunigen“.

18.15 Uhr: Wieder mehr als 28.000 Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter stark an. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 28 438 neue Corona-Infektionen übermittelt. Das geht aus Daten vom Samstagmorgen hervor. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum vergangenen Samstag weiter erhöht - da waren es 23 318 Neuinfektionen. Der Höchststand war am Freitag mit 29 875 gemeldeten Neuinfektionen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 496 neue Todesfälle - eine Woche zuvor waren es noch 483. Der bisherige Höchstwert von 598 Toten war ebenfalls am Freitag gemeldet worden.

Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als „sehr hoch“ ein. Es hebt unter anderem das Auftreten von Ausbrüchen in Haushalten, beruflichen Situationen sowie in Alten- und Pflegeheimen hervor.

13.10 Uhr: Foto von CSU-Politikern sorgt für Aufsehen

Sie erlassen Gesetze, doch die eigenen Verordnungen werden missachtet. „Bild“ berichtet von einem Vorfall aus München.

Ein Foto, aufgenommen in der Landtagsgaststätte, sorgt für Ärger. Es zeigt die bayerischen Staatsminister Kerstin Schreyer und Bernd Sibler, wie sie am Donnerstag zusammen mit ihren Abgeordnetenkollegen Dr. Petra Loibl, Harald Kühn und Andreas Jäckel ein geselliges Essen genießen.

Hier sind zwei Personen pro Tisch und 1,5 Meter Abstand angesichts - auf dem Foto wird das deutlich missachtet. „Das tut mir leid, denn die Corona-Regeln gelten natürlich gerade auch für Politiker,“ sagte Schreyer gegenüber der Zeitung und spricht von einem kurzem, dienstlichen Gespräch. Das Foto deutet auf anderes hin. Auch Sibler entschuldigt sich: „Ich bedauere es sehr, dass ich für einen Moment unachtsam war und mit zu vielen Personen am Tisch saß. Mein Verhalten war falsch. Mein Anspruch ist es natürlich, jederzeit meiner Vorbildrolle als Politiker gerecht zu werden.“

Kerstin Schreyer (l, CSU), Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, und Bernd Sibler (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, im Mai im Gespräch. Jetzt ist ein Foto von ihnen aufgetaucht, dass sie mit weiteren Kollegen ohne Abstand und an einem Tisch für nur zwei Personen zeigt. Foto: dpa

Allen Beteiligten wird eine Geldstrafe von 250 Euro aufgebrummt. „Die erlassenen Infektionsschutz-Vorschriften der Staatsregierung gelten für alle Menschen in Bayern - auch für Abgeordnete oder Minister (...) Ich habe für das Verhalten der Kollegen absolut kein Verständnis. Dies habe ich den Betroffenen heute in einem Brief mitgeteilt. Ich werde den Vorfall, wie auch schon andere Verstöße zuvor, nicht auf sich beruhen lassen“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU).

Nicht der einzige Aufreger: trotz Sperrstunde soll am auf der Prater-Insel an der Isar im „Wohnheim“ von Bayern Parlamentariern am Donnerstag eine Party mit ordentlich Alkohol stattgefunden haben. Dabei sollen Freie Wähler- und Grünen-Landtagsabgeordnete teilgenommen haben, berichtet die „Bild“-Zeitung.

11.14 Uhr: Querdenker-Demo-Organisator musste künstlich beatmet werden

Einer der führenden Organisatoren der Leipziger „Querdenken“-Demo vom 7. November ist acht Tage später wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation einer Leipziger Klinik künstlich beatmet worden.

Laut Leipziger Volkszeitung sagte das der Direktor der Leipziger Uniklinik, Professor Christoph Josten, auf der sächsischen Landespressekonferenz. „Einer der bekannten Querdenker, der in Leipzig demonstriert hat, wurde acht Tage später intubiert“, so Professor Christoph Josten.

Am 7. November war die Querdenker-Demo in Leipzig. Nun wurde bekannt, dass einer der Organisatoren acht Tage später auf der Intensiv-Station landete. Foto: Sebastian Kahnert /dpa-Zentralbild

09.12 Uhr: Studie belegt: Ohne DAS hätten wir noch mehr Infektionen

„Ein Mund-Nasen-Schutz verringert das Corona-Infektionsrisiko einer Studie zufolge um fast die Hälfte - um durchschnittlich rund 45 Prozent. Das sind 55 statt 100 Neuinfektionen“, sagte der Mainzer Ökonom Klaus Wälde, einer der Autoren der in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlichten Studie, der Deutschen Presse-Agentur.

„Oder noch anschaulicher: Statt 20 000 Neuinfektionen am Tag hätten wir ohne Masken rund 38 000.“ Sein Fazit: „Jeder sollte Masken tragen, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.“

Freitag, 11. Dezember

22.55 Uhr: Bericht: Merkel soll bundesweiten Lockdown ab 16. Dezember vorschlagen

Das Kanzleramt will laut „Bild“ am Sonntag einen harten, bundesweiten Lockdown ab Mittwoch (16. Dezember) vorschlagen. Heißt: Schulen und Kitas sollen geschlossen werden, dazu noch Läden und Friseure. Nur Lebensmittelläden und eventuell Drogeriemärkte sollen geöffnet bleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: imago images / Eibner

21.23 Uhr: Termin steht fest

Bund und Länder wollen am Sonntagvormittag über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ab 10.00 Uhr soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben.

Über den genauen Zeitpunkt gab es lange Unklarheit. Erwartet wird eine Entscheidung über einen bundesweiten Lockdown. Einige Bundesländer haben bereits verschärfte Einschnitte in das private und öffentliche Leben beschlossen.

20.35 Uhr: Knallhart-Lockdown in Sachsen – „Zeit der Appelle vorbei“

Sachsen hat einen knallharten Lockdown beschlossen, der Montag gültig sein wird. Es gilt dann eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr (Ausnahmen: Arbeitswege, Gassi gehen). Tagsüber dürfen sich die Bürger nur im 15-Kilometer-Radius bewegen und das Haus „nur aus triftigem Grund“ verlassen.

Außerdem gilt eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Besucher von Pflegeheimen und Krankenhaus-Patienten müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Ministerpräsident Kretschmer (45, CDU) hatte in Aue angekündigt: „Die Zeit der Appelle ist vorbei.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Foto: imago images / Georg Ulrich Dostmann

19.00 Uhr: Bremen streicht Weihnachtslockerungen

Bremen nimmt die geplanten Lockerungen für Weihnachten und Silvester zurück. Damit dürfen sich auch an den Festtagen höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen, zuzüglich Kindern. „Wir müssen eine Überlastung unseres Gesundheitssystems verhindern“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nach einer Sondersitzung des Senats.

17.35 Uhr: Lauterbach fordert Ausgangssperre an Silvester

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (57) fordert für Silvester eine bundesweite Ausgangssperre, nennt dabei Frankreich als Vorbild. Lauterbach zu „Bild“: „Ich finde eine Ausgangssperre, zum Beispiel ab 20 Uhr wie in Frankreich, richtig und sinnvoll, um die Infektionszahlen zu senken.“ Dazu fordert er ein generelles Böllerverbot, damit Krankenhäuser und Ordnungsbehörden entlastet werden würden. Lauterbach: „Es gibt dieses Silvester nichts zu feiern. Tausende Menschen kämpfen in Krankenhäusern darum, Luft zu atmen.“

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert eine Ausgangssperre an Silvester. Foto: imago images / Christian Spicker

16.32 Uhr: Harter Lockdown auch in anderen Bundesländern

Immer mehr Ministerpräsidenten plädieren für einen harten Lockdown vor Weihnachten. Mittlerweile hat auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für die nächste Woche eine Kabinettsentscheidung über einen harten Lockdown angekündigt. Das Ziel, die Kontakte zu beschränken, sei offensichtlich mit den bisherigen Maßnahmen „nicht gelungen“, sagte Woidke im privaten BB Radio. „Deswegen wird es ein Lockdown sein müssen, wenn wir uns dazu entscheiden (...), der sehr weitgehend sein wird.“ Die Entscheidung sei „sehr wahrscheinlich“ für die nächste Woche. Am kommenden Dienstag tagt das Kabinett.

Der Regierungschef sprach von einer „sehr dramatischen Situation“. Er hält schärfere Corona-Regeln allerdings für nicht sehr wirksam, wenn nicht alle Bürger mitmachen. „Lockdown, Geschäfte schließen oder andere Dinge mehr, die da momentan diskutiert werden, werden nicht viel bringen, wenn die Menschen ihr Verhalten nicht anpassen“, sagte Woidke im BB Radio.

Auch in Schleswig Holstein gelten wieder verschärfte Corona-Regeln. So wird etwa ab Montag der Präsenzunterricht an Schulen abgeschafft - genau wie in NRW.

12.33 Uhr: Auch Söder und Spahn für bundesweiten Lockdown

Neben Armin Laschet hat sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angesichts der dramatischen Entwicklung für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachen ausgesprochen. „Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich“, sagte der CSU-Chef am Freitag bei einem Termin mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im künftigen Corona-Impfzentrum in Nürnberg. Bund und Länder müssten nun überlegen, die Ferien vorzuziehen und auch Geschäfte früher zu schließen. „Ein Tag weniger verschlechtert nicht die Lebensqualität, er kann aber helfen.“

Corona in Deutschland: Auch Markus Söder fordert den harten Lockdown vor Weihnachten. Foto: imago images / Sven Simon

Die Regierungschefs der Länder wollen am Wochenende mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut über schärfere Corona-Regeln beraten. Mehrere Länder haben bereits strengere Maßnahmen angekündigt, zuletzt Baden-Württemberg einen Lockdown und Ausgangssperren. Söder betonte, der „Süden“ werde auch handeln, wenn nicht alle mitmachen.

Auch Jens Spahn fordert eine flächendeckende Lösung: Es brauche „ohne Zweifel auch bundesweit einheitlich zusätzliche Maßnahmen - besser früher als später“, sagte der Bundesgesundheitsminister. „Wir könnten uns nicht verzeihen, wenn dieses Weihnachten vor allem ein Fest für das Virus würde.“ Das Virus nehme auch „nur bedingt Rücksicht darauf, ob wir alle schon unsere Weihnachtseinkäufe fertig haben oder nicht.“

11.44 Uhr: Laschet fordert Lockdown vor Weihnachten

Lange hatte Armin Laschet für den Jahreswechsel-Lockdown plädiert und lag damit auf einer Linie mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Doch jetzt schwenkt der NRW-Ministerpräsident um und fordert nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten.

Der CDU-Politiker werbe dafür, mit den Einschränkungen sogar früher zu starten, als die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgeschlagen habe, hieß es. Er wolle ein klares, wirksames Signal, um die Zahl der Neuinfektion spürbar zu senken, da die ernste Lage jetzt konsequentes Handeln verlange. Nach dem Willen der NRW-Regierung solle es „schnellstmöglich“ eine Konferenz der Ministerpräsidenten geben, in der ein möglichst zügiger bundesweiter Lockdown vereinbart werde. Laschet und sein Vize Joachim Stamp (FDP) wollten sich am Mittag in Düsseldorf konkret dazu äußern.

Die Leopoldina hatte am Dienstag gefordert, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen. Vom 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte demnach in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und auch Geschäfte - außer für den täglichen Bedarf - sollten schließen.

Das sind die Forderungen von Armin Laschet:

Einzelhandel schnellstmöglich bis zum 10. Januar schließen

Keine öffentlichen Partys an Silvester

Kontaktbeschränkungen auch an Weihnachten bei 5 Personen aus zwei Haushalten

Die Präsenzpflicht an Schulen für Schüler ab der achten Klasse ist in NRW ab Montag bereits aufgehoben. Sie sollen von zu Hause aus unterrichtet werden.

10.56 Uhr: Karl Lauterbach stellt alarmierende Rechnung auf

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte bei Markus Lanz im ZDF für einen sofortigen Lockdown. Alles andere würde tausende Menschenleben kosten. Seine Rechnung ist alarmierend >>>

10.34 Uhr: Chaos bei Kultusministerkonferenz: „Schei**“

Wie geht es weiter mit den Schulen im Bund? Gibt es eine flächendeckende Entscheidung? Zur Stunde stellt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig die Ergebnisse der Kultusministerkonferenz (KMK) von Donnerstag vor.

Die SPD-Politikerin betont, dass das Recht auf Bildung die oberste Prämisse bei der Bewertung der Corona-Lage habe. Man wolle so lange wie möglich am Präsenzunterricht festhalten. Da aber Einschränkungen in allen Lebensbereichen notwendig sein werden, wolle sich die KMK nicht der eigenen Verantwortung entziehen. Aber als Treiber der Pandemie werden Schulen und Kitas nicht gesehen. Eine grundsätzliche Verlängerung der Ferien hält die KMK für falsch. Stattdessen sollen, „wenn es notwendig ist“, Wechselunterrichts-Modelle oder komplett virtueller Unterricht durchgeführt werden.

Die Übertragung geriet zeitweise zum Fiasko: Während der Live-Schalte bat Hubig eine Teilnehmerin ihr Mikrofon abzuschalten. Aus dem Off ertönte ein „Scheiße.“ Darauf der kleine Hinweis der KMK-Präsidentin: „Wenn sie es noch nicht stumm geschaltet haben, sollten sie vielleicht nichts sagen.“ Die technischen Probleme sollten auch in der Folge nicht abreißen. Immer wieder störten Stimmen aus dem Off das Geschehen. Nach 24 Minuten brach die Übertragung schließlich ab.

09.10 Uhr: Entscheidung über harten Lockdown am Sonntag

Jetzt ist es offiziell. Am Sonntag entscheiden Bund und Länder in einer gemeinsamen Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Dann soll entschieden, wann der bundesweite harte Lockdown kommt.

Kanzlerin Angela Merkel verhandelt am Sonntag über den Zeitpunkt des harten Lockdowns mit den Länderchefs. Foto: imago images / Christian Spicker

08.41 Uhr: Auch Baden-Württemberg geht in den Lockdown

Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anzustreben, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden könne.

Kretschmann bezeichnete die Lage als „leider alarmierend“. „Wir haben Anzeichen für eine erneute exponentielle Zunahme der Neuinfektionen, deshalb müssen wir zwingend die Maßnahmen drastisch verschärfen.“ Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag hätten die Maßnahmen in Baden-Württemberg unterstützt. Zuletzt hatte Berlin einen ähnlichen Plan geäußert.

06:14 Uhr: Alarmierende Corona-Rekordzahlen in Deutschland!

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben einen neuen Höchststand erreicht: Das RKI meldete am Freitagmorgen 29.875 Neuansteckungen binnen eines Tages, auch die Zahl der Todesfälle war mit 598 noch nie so hoch. Damit wurden die bisherigen Rekordwerte von 23.679 Neuinfektionen am Donnerstag und 590 Sterbefällen binnen 24 Stunden am Mittwoch übertroffen.

Mittlerweile wurden hierzulande mehr als 1,27 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt 20.970 Infizierte starben laut RKI. Wegen der weiter steigenden Fallzahlen wird von vielen Seiten eine Verschärfung des Corona-Lockdown gefordert. Es wird damit gerechnet, dass die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Wochenende darüber beraten.