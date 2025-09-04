Standseilbahn-Unglück in Lissabon: Versicherer spricht von Millionen-Entschädigung

In Portugal herrscht Trauer nach dem Standseilbahn-Unglück in Lissabon mit 16 Toten und zahlreichen Verletzten (mehr dazu hier im Newsblog >>>>). Viele Familien aus aller Welt haben ihre Angehörigen verloren. Der Schmerz aller Betroffenen ist unermesslich.

Durch Geld wird dieser nicht zu lindern sein. Dennoch sagt der Präsident des portugiesischen Versicherungsverbands, José Galamba de Oliveira, den Betroffenen nach der Entgleisung des Elevador da Glória in Lissabon Unterstützung zu, berichtet „CNN Portugal“ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Lusa.

Entschädigung nach Tragödie in Lissabon

Demnach können Hinterbliebene und Opfer mit einer Entschädigung durch eine Haftpflichtversicherung mit einer gesetzlichen Mindestdeckung von etwa sieben Millionen Euro rechnen. Zusätzlich greift auch eine Versicherung für entstandene Sachschäden.

In individuellen Fällen könnten auch weitere Versicherungen kontaktiert werden, etwa Arbeitsunfall- und Reiseversicherungen. Galamba de Oliveira betonte, dass die Gesamtkosten momentan schwer einzuschätzen sind. Die Sachlage wird weiterhin analysiert, um Präzedenzfälle und mögliche zusätzliche Kosten zu klären.

Versicherer macht Hoffnung

Der Verbandschef erklärte: „Das Interesse der Versicherer besteht darin, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.“ Er verwies dabei auf Erfahrungen aus früheren Katastrophen, wie den Waldbränden. Auch in Lissabon liegt der Fokus darauf, betroffene Familien schnellstmöglich zu unterstützen und Verzögerungen zu vermeiden.

Ziel sei es, die Regulierung innerhalb von ein bis zwei Wochen abzuschließen. Dennoch bleibt unklar, ob dieser Zeitrahmen in Lissabon tatsächlich eingehalten werden kann. Galamba de Oliveira hob die große Bedeutung einer raschen Abwicklung für die Betroffenen hervor. Die Versicherer stünden bereit, umfassende Hilfe zu leisten.

