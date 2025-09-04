Nach Unglück in Lissabon: Wird die Standseilbahn nun komplett eingestellt?

Noch immer sitzt der Schock von Lissabon tief. Ein Waggon der ikonischen Standseilbahnen war am Mittwochabend (4. September) entgleist, die Straße hinunter gerauscht und in eine Hauswand krachte. Bei dem Unglück kamen sechzehn Menschen ums Leben, 21 wurden verletzt (alle Details hier im Live-Blog).

Nach dem Unglück stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt mit den anderen beiden Standseilbahnen, die in Lissabon bisher ohne Probleme fuhren, weiter? Wird die ikonische Attraktion gänzlich geschlossen? Der Betreiber beantwortet diese Frage jetzt.

Unglück in Lissabon: Betreiber reagiert

Insgesamt gibt es in der portugiesischen Hauptstadt drei der jetzt traurigerweise sehr bekannten Bahnen: Den „Acensor do Lavra“, den „Acensor da Bica“ und den entgleisten „Acensor da Gloria“.

+++ Seilbahn-Unglück in Lissabon – es geschah in nur wenigen Sekunden +++

Bahnbetreiber Carris kündigte laut „CNN Portugal“ jetzt an, dass alle Seilbahnen vorerst außer Betrieb blieben. Dies gelte, bis eine technische Inspektion einer externen Stelle an der nach dem Unfall der Bahn in Lissabon abgeschlossen sei. Diese Untersuchung solle „in den nächsten Tagen“ durchgeführt werden.

Der Betreiber hofft zudem, dass die Inspektion auch „sehr bald“ abgeschlossen werden könne, damit man über eine mögliche Weiterführung des Betriebs der anderen beiden Seilbahnen entscheiden könne.

So geht es mit dem „Acensor da Gloria“

Zudem erklärte Carris-Chef Pedro de Brito Bogas bei einer Pressekonferenz, dass man die verunglückte Seilbahn auch in Zukunft weiterhin in der Stadt Lissabon haben werde. „Wir werden einen neuen Aufzug mit noch größerer Sicherheit haben“, kündigt er an.

Mehr von uns:

Doch daran will derzeit in der portugiesischen Metropole wohl kaum jemand denken. Die Stadt trauert um die 16 Todesopfer, unter denen sich auch zahlreiche Touristen, unter anderem auch ein Deutscher sind. Für den Betreiber der Seilbahn heißt es in Bezug auf den Fortbestand der Bahnen nun abwarten.