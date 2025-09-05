Nach Lissabon-Unglück – Aufklärung könnte noch lange dauern

Der tragische Unfall mit dem Glória-Aufzug in Lissabon forderte 16 Menschenleben. Erste Beweise wurden bereits am Unglücksort gesammelt.

Eine mögliche Unfallursache ist das sogenannte „Ermüdungsphänomen“. Dies tritt auf, wenn mechanische Teile durch wiederholte Belastungen versagen. Nun beginnen Experten mit der Auswertung der Hinweise.

Historischer Aufzug steht unter Belastung

Der hohe Publikumsverkehr in Lissabon belastet das historische Transportsystem laut Experten enorm. Drei Millionen Menschen seien allein im letzen Jahr transportiert worden, so Carlos Neves, Experte für Maschinenbau. Besonders die Spitzenlasten in der Sommersaison könnten das System zusätzlich überfordert haben. Darum soll nun das Zugseil überprüft werden, ob es sich durch die Last bereits verformt hatte und deshalb gerissen ist.

„Das Phänomen der Ermüdung ist folgendes, es ist die Anhäufung vieler kleiner Lasten oder kleiner oder mittlerer Lasten während vieler Lastzyklen – Laden, Entladen, Laden, Entladen – bis die Bruchlast erreicht ist, manchmal mit einer kleinen Last.“

Aber auch die Überprüfung der Bremssysteme des Glória-Aufzugs steht als zweier Punkt auf der Liste der Experten. Digitale Simulationen, Überprüfungen von Daten oder physische Tests sollen aufzeigen, warum der Aufzug in Lissabon nicht wirksam gestoppt wurde.

Lissabons Wartungspläne kommen auf den Prüfstand

Auch die Wartung des Glória-Aufzugs wird untersucht. Laut dem Betreiber Carris wurden Vorgaben eingehalten. Doch Neves fragt: „Waren das die richtigen Pläne?“

Ob Passagiere sitzen oder stehen, verändert laut Experten die Belastung des Fahrzeugs. Dynamische Lasten wirken stärker auf Materialien. Wartungsprogramme müssen daher an moderne Anforderungen angepasst werden. Neves ergänzt, dass der Aufzug in Lissabon vor 140 Jahren für andere Nutzungsarten konzipiert wurde. Wichtig ist zudem die maximale Zuladung. Das Gewicht der Passagiere spielt eine größere Rolle als deren Zahl, betont der Ingenieur.

Derweil wurden nun die Identitäten weiterer Todesopfer veröffentlicht. Unter mehreren Portugiesen ist auch ein deutsches Opfer. >>Hier mehr dazu.

