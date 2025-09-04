Nach dem Seilbahn-Unglück in Lissabon – jetzt meldet sich der TÜV zu Wort

Während derzeit sicher viele Menschen um die Opfer des Seilbahn-Unglücks in Lissabon trauern, schreiten hinter den Kulissen die Ermittlungen voran. Offizielle Erkenntnisse gibt es zwar noch nicht, dafür aber jede Menge Spekulationen und auch Vorwürfe.

In Deutschland ist oftmals der TÜV für Kontrollen von Seilbahnen und Co. zuständig. Auf Nachfrage unserer Redaktion haben wir spannende Einblicke erhalten.

Nach dem Seilbahn-Unglück in Lissabon – das sagt der TÜV

Die Opferzahl des Seilbahn-Unglücks in Lissabon steigt, und die Frage nach der Schuld wird immer größer. Portugiesische Medien berichten derweil über harte Vorwürfe gegen den Betreiber des Elevador da Glória, die Firma Carris. Doch diese wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe (wir berichteten). War mangelnde Wartung tatsächlich die Ursache des Unglücks? Wir wollten in diesem Zusammenhang wissen, wie Seilbahnen in Deutschland geprüft werden. Dazu haben wir spannende Antworten von André Siegl, Referent Aufzüge, Maschinen und Gebäudetechnik vom TÜV-Verband e. V. in Berlin erhalten.

Fangen wir ganz vorne an: Was genau ist eigentlich eine Standseilbahn? Dazu erklärt uns Siegl: „Standseilbahnen sind schienengebundenen Transportmittel, die zur Überwindung von längeren Strecken mit größeren Höhenunterschieden als Verkehrsmittel zum Personentransport oder für den Gütertransport eingesetzt werden. Der oder die Wagen fahren auf Schienen und werden durch ein Zugseil von einer fest installierten Antriebsmaschine bewegt. (…) Die Wagen selbst haben in der Regel keinen eigenen Antrieb. Das Zugseil übernimmt die gesamte Arbeit.“ Zudem erklärt uns der Fachmann, dass die Sicherheit solcher Standseilbahnen durch „hochwirksame Brems- und Fangsysteme“ hergestellt werde. Diese sollten automatisch greifen und die Bahn zum Stehen bringen. Daher sei eine regelmäßige Prüfung und Wartung natürlich unumgänglich.

Was ist bei der Kontrolle wichtig?

Dafür gibt es sogar extra sogenannte Landesseilbahngesetze sowie verschiedene Leitfäden, die genau regeln, wie Standseilbahnen und Co. geprüft werden müssen. Diese sehen laut Siegl neben einer jährlichen Aufsichtsprüfung unter anderem auch technische Teilprüfungen im jährlichen Wechsel vor. Hierbei können sogar Ultraschall- und Röntgenverfahren zum Einsatz kommen. Wichtig bei den Prüfungen sind neben den Funktionen auch der mögliche Verschleiß. Zusätzlich soll es aber auch regelmäßig wöchentliche Sichtprüfungen und monatliche Funktionstests durch das Personal geben.

Zuletzt betont André Siegl vom TÜV-Verband, dass Unfälle mit Seilbahnen im Vergleich zu anderen Bereichen wie dem Straßenverkehr sehr selten wären.