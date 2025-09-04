Die schreckliche Tragödie in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon erschüttert auch am Tag danach noch die Menschen weltweit. Am Mittwoch (3. September) ist die berühmte historischen Standseilbahn „Elevador da Gloria“ entgleist und mit voller Wucht gegen ein Gebäude gekracht. Dabei hat es 15 Todesopfer und viele Verletzte gegeben (Stand: 4. September, 8.17 Uhr). Aufgrund der schwere der Verletzungen einiger Insassen, könnte die Zahl der Todesopfer auch noch steigen. Aktuelle Informationen zu dem Unglück bekommst du in unserem Blog.

Die Menschen, die das Unglück mit ansehen mussten, berichten von heftigen Szenen.

Tragödie in Lissabon – Augenzeugen unter Schock: „Es war wie im Actionfilm“

Einen solchen Unfall mit einer der drei Standseilbahnen, die seit dem 19. Jahrhundert betrieben werden, hatte es in Lissabon bisher nicht gegeben. Dementsprechend schockiert waren auch die Augenzeugen. Sie mussten mit ansehen, wie der „Elevador da Gloria“ von den Schienen abkam, die Straße mit lautem Getöse hinunterrutschte und seitlich gegen ein Gebäude unweit des Platzes Praça dos Restauradores krachte.

„Es war wie im Actionfilm“, sagte eine Augenzeugin. Eine andere erzählte: „Das war ohrenbetäubend, ich und andere Passanten sind erst mal weggelaufen.“ Schnell seien Sanitäter und Polizisten eingetroffen, berichtete die junge Frau, die noch sichtlich erschüttert war. Eine weitere Augenzeugin berichtete dem TV-Sender SIC, dass die Bahn „mit voller Geschwindigkeit“ die steile Straße hinabgerast sei, „sie hatte keine Bremsen“. Ein Augenzeuge meinte gegenüber dem portugiesischen Portal „Sapo“: „Der Waggon traf ein Gebäude mit brutaler Kraft und fiel auseinander wie ein Pappkarton. Er schlug mit großer Wucht auf.“

Auch Politiker melden sich zu Wort

Was müssen das für schreckliche Minuten gewesen sein? Auch Portugals Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa bedauerte den Unfall „zutiefst“ und forderte, dass der Vorfall „rasch von den zuständigen Stellen aufgeklärt“ werde.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Nun muss die Polizei ermitteln, wie genau es zu dem schrecklichen Unfall in Lissabon kam. (mit dpa)