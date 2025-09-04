Schrecklicher Vorwurf nach Seilbahn-Tragödie in Lissabon – jetzt spricht der Betreiber

Nach dem Seilbahn-Unglück in Lissabon wird intensiv über die mögliche Ursache der Tragödie mit mindestens 18 Todesopfern diskutiert – und auch spekuliert. Offizielle Angaben gibt es bisher nicht. Jedoch berichten portugiesische Medien über gravierende Vorwürfe gegen den Betreiber des Elevador da Glória, die Firma Carris.

Mitarbeiter des kommunalen Verkehrsbetriebs Carris, der in Lissabon die Standseilbahnen betreibt, hätten sich darüber beklagt, dass die Instandhaltung vor drei Jahren an eine Privatfirma ausgelagert wurde. Diese habe die Bahnen seither mangelhaft gewartet. Darüber berichtet das portugiesische News-Portal „Publico„. Das Unternehmen Carris hat sich umgehend zu dem schrecklichen Vorwurf geäußert.

Medienbericht über angeblich mangelhafte Wartung der Seilbahn

Bis zum August 2022 haben Carris-Mitarbeiter die Wartung der Stadtseilbahnen in Lissabon selbst durchgeführt. Nach einer öffentlichen Ausschreibung mit vier Bewerbern sind die Arbeiten dann an das Unternehmen „MAIN – Maintenance Engineering“ vergeben worden.

Der Verkehrs- und Kommunikationsgewerkschaftsverband, in dem auch Carris-Mitarbeiter organisiert sind, trug jetzt deren Vorwürfe in die Öffentlichkeit. Demnach hätten die Mitarbeiter – namentlich genannt wird Manuel Leal – schon vor dem Unglück auf eine „mangelhafte Wartung durch das Unternehmen MAIN“ hingewiesen. Carris habe genug Geld gehabt, um die Wartung weiterhin selbst durchzuführen. Jedoch habe die Geschäftsführung die politische Entscheidung getroffen, die Arbeiten extern auszuschreiben. Die Gewerkschaft spricht von einem „Prozess der systematischen Zerstörung“.

Nach Kabel-Riss versagte offenbar auch die Bremse

Die Standseilbahn Elevador da Glória wird mithilfe eines unterirdischen Kabels bei einer durchschnittlichen Steigung von 17 Prozent die Straße hinaufgezogen und wieder hinabgelassen. Insbesondere bei den Talfahrten ist eine zuverlässige Kontrolle durch den Bremser nötig. Dem Kabel kommt also eine maßgebliche Bedeutung zu. Wie „Publico“ berichtet, muss es unter normalen Nutzungsbedingungen spätestens nach 1500 Betriebstagen ausgetauscht werden – alternativ bei jeder Zwischen- und Generalreparatur. Ob dies tatsächlich geschah, ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Doch vieles deutet darauf hin, dass nicht nur das Kabel riss, sondern in der Folge auch die Bremsanlage versagte. Augenzeugen berichten, die Kabinen des Elevador da Glória seien ungebremst die Straße hinabgerollt und dann in ein Gebäude gekracht. Dabei starb auch der Bremser der Bahn, André Jorge Gonçalves Marques (>>> hier mehr dazu).

Am Donnerstag (4. September) wurde bekannt, dass die Seilbahn saniert werden sollte. Wie das portugiesische Portal „Eco“ berichtet, lief die entsprechende Ausschreibung seit Ende April. Sie sei aber wenige Tag vor dem Unglück abgebrochen worden. Hintergründe dazu sind noch nicht bekannt.

Laut Bahn-Betreiber Carris wurden Wartungsvorgaben eingehalten

Vieles deutet darauf hin, dass ein Riss des Kabels die Ursache der Seilbahn-Tragödie am 3. September in Lissabon war. Der Nachrichten-Sender CNN zitiert dazu den Präsidenten der portugiesischen Ingenieurskammer (Ordem dos Engenheiros), Carlos Neves. Ihm zufolge könne zwar die Anzahl der Passagiere und die Art und Weise, wie sie im Wagen verteilt sind, einen Einfluss auf die Sicherheit der Seilbahn haben. Er glaube jedoch, dass letztlich der Kabelbruch auf den Verschleiß zurückzuführen ist, den das Kabel im Laufe der Zeit erlitten hat.

Das Betreiber-Unternehmen Carris hält in einer Stellungnahme dagegen, es seien alle Wartungsvorgaben eingehalten worden. Die letzte Generalüberprüfung sei 2022 erfolgt, die letzte Zwischenprüfung im August/September 2024 – also vor einem Jahr. Auch die monatlichen und wöchentlichen Wartungsprogramme sowie die täglichen Inspektionen seien gewissenhaft eingehalten worden, betont das Unternehmen. Ungeachtet dessen haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, ob es zu Versäumnissen gekommen ist.

Der Elevador da Glória ist eine der drei Lissabonner Standseilbahnen und bei Touristen äußerst beliebt. Nach ihr benannte die portugiesische 80er-Rockband „Radio Macau“ sogar ein Album. Die Bahn verbindet die Baixa mit dem Bairro Alto, genauer gesagt die Praça dos Restauradores mit dem Miradouro de São Pedro de Alcântara. 1885 wurde die Seilbahn in Betrieb genommen. Sie war damit die zweite Standseilbahn der Stadt. Seit 1915 wird sie elektrisch betrieben, hat aber nichts von ihrer Ursprünglichkeit eingebüßt.