Polizist leidet unter schlimmen Eindrücken – er rettete deutsches Kind (3) aus Seilbahn-Wrack in Lissabon

Für Lissabon-Touristen ist die Standseilbahn „Elevador da Gloria“ ein Muss. Rund drei Millionen Menschen nutzen jedes Jahr die Bahn, die die holperige Fahrt mit einem sensationellen Ausblick über die Stadt belohnt. Dementsprechend befinden sich unter den Todesopfern und Verletzten des Unglücks am 3. September auch zahlreiche Urlauber.

17 Todesopfer sowie einige Schwer- und mehrere Leichtverletzte (insgesamt etwa 20) – das ist die vorläufige Bilanz der Tragödie in Lissabon. Die Unglücksfahrt hat auch eine deutsche Familie zerstört. Unterdessen trauern Arbeitskollegen um den Bremser der Seilbahn, der sich ebenfalls unter den Opfern befindet.

Seilbahn-Tragödie in Lissabon zerreißt deutsche Familie – Vater tot, Mutter auf Intensivstation

Unter den Toten befindet sich, wie die portugiesischen Medien „Correio da Manhã“ und „Observador“ berichten, ein Familienvater aus Deutschland. Er starb demnach noch an Ort und Stelle, als die Seilbahn entgleiste, ungebremst einen Berg hinabfuhr und schließlich in ein Haus krachte. Ein Beamter der Kriminalpolizei, der wegen Aktionen zur Verbrechensvorbeugung in der Nähe war und daher frühzeitig die Unglücksstelle erreichte, soll den dreijährigen Sohn der Familie aus den Trümmern befreit haben. Der Junge gilt als leichtverletzt, wurde zu einem Kinderarzt gebracht und schließlich von den Behörden in Obhut genommen.

+++ Seilbahn-Tragödie in Lissabon – Augenzeugen unter Schock: „Es war wie im Actionfilm“ +++

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt zunächst die Mutter aus Deutschland. Sie wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt. Ihr Zustand soll sich am Donnerstag (4. September) stabilisiert haben, aber weiterhin kritisch sein, hieß es unter anderem bei „CNN Portugal„. Das Portal berichtet des Weiteren, dass der Polizist, der das Kind gerettet hat, psychologische Betreuung erhält. Der 45-Jährige sei seit 20 Jahren bei der Polizei. Die fürchterlichen Eindrücke des Unglücks und die Gedanken an den dreijährigen Jungen, der plötzlich ohne seine Eltern dasteht, haben ihn trotz der langjährigen Berufserfahrung schwer getroffen.

Arbeitskollegen trauern um Seibahn-Bremser André Marques

Am Mittwochabend war zunächst von 15 Todesopfern die Rede gewesen, über Nacht verstarben dann zwei Verletzte im Krankenhaus. Offizielle Angaben zur Identität der Toten und Verletzten gab es am Donnerstagmittag noch nicht. Aus deutscher Sicht teilte das Auswärtige Amt lediglich mit, man gehe „von Deutschen unter Opfern in Lissabon aus“, stehe im engen Austausch mit den portugiesischen Behörden. Ob über die dreiköpfige Familie hinaus weitere deutsche Touristen in der Unglücksbahn mitfuhren, ist unklar.

Eines der ersten Todesopfer, die identifiziert worden sind, ist der Bremser der Standseilbahn. Es handelt sich dabei um den Portugiesen André Jorge Gonçalves Marques. In sozialen Medien meldeten sich Arbeitskollegen zu Wort. Sie würdigten den 40-jährigen Mann in den sozialen Medien und sprachen seiner Familie ihr Beileid aus.

Über die Identitäten und Nationalitäten der weiteren Opfer ist bisher wenig bekannt. Am Donnerstagvormittag liefen im Lissaboner Institut für Rechtsmedizin noch zahlreiche Obduktionen. Wie die spanische Zeitung „El Pais“ berichtet, befinden sich unter den Verletzten zwei Spanier. Eine Italienerin soll sich einen Arm gebrochen haben.

Wir berichten weiter, sobald neue Informationen vorliegen.