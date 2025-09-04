Das Unglück der berühmten Standseilbahn „Elevador da Gloria“ in Lissabon mit mindestes 17 Toten (Stand: 4. September, 11.33 Uhr) beschäftigt die Menschen weiterhin. Aktuelle Infos dazu findest du in unserem Blog.

Nach und nach kommen weitere Details ans Licht. Wir versuchen die Minuten rund um das Unglück einmal zu skizzieren.

Seilbahn-Unglück in Lissabon – es geschah in nur wenigen Sekunden

Der historische „Elevador da Gloria“ ist eine von drei Standseilbahnen, die in der portugiesischen Hauptstadt tiefer gelegene Quartiere der Altstadt mit höher gelegenen Vierteln verbinden. Er fährt auf der Rua da Glória hin und zurück über eine Strecke von rund 265 Metern und überwindet dabei einen Höhenunterschied von rund 45 Metern.

Das ganze Unglück spielte sich gegen 18 Uhr am Mittwochabend (3. September) ab. Zuerst soll sich die Kabine, die vom Fuße des Abhangs heraufkam und sich neben dem Platz Praça dos Restauradores befand ein bis zwei Meter nach hinten gerutscht sein, bevor sie durch eine Fangbremse am Gleis zum Halten gebracht wurde. Dieser Aufprall wird zu den meisten leichten Verletzungen geführt haben, vermutet die portugiesische Tageszeitung „Publico„. Eine Augenzeugin berichtet zudem bei „CNN Portugal„, dass sie und weitere Menschen den Insassen gerade helfen wollten, als plötzlich der andere Waggon von oben angerast kam. Sie hatten nur wenige Sekunden, um zu flüchten.

Gegen 18.05 Uhr Ortszeit am Mittwoch (3. September) kam es dann zu dem dramatischen Teil des Unglücks. Die portugiesische Tageszeitung „Publico“ berichtet weiter, dass der Waggon, der sich von Bairro Alto auf dem Weg hinunter Richtung des Platzes Praça dos Restauradores befand, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Kurz darauf entgleiste er und krachte gegen ein Gebäude. Dabei wurde der Waggon vollständig zerstört.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schnell waren Helfer vor Ort

Ein Augenzeuge meinte gegenüber dem portugiesischen Portal „Sapo“: „Der Waggon traf ein Gebäude mit brutaler Kraft und fiel auseinander wie ein Pappkarton. Er schlug mit großer Wucht auf.“ Eine andere erzählte: „Das war ohrenbetäubend, ich und andere Passanten sind erst mal weggelaufen.“

Weitere News:

Schnell seien Sanitäter und Polizisten eingetroffen, berichtete die junge Frau, die noch sichtlich erschüttert war (hier mehr dazu).