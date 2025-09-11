Seilbahn-Todesdrama in Lissabon: Vertuschte Unfälle aus Vorjahren kommen ans Licht

Am 3. September 2025 ereignete sich in Lissabon ein tragischer Unfall. Der „Elevador da Glória“, eine nostalgische Standseilbahn, entgleiste. Der Wagen krachte gegen ein Gebäude, 16 Menschen starben, 21 wurden verletzt (>> wir berichteten).

Die Tragödie erschütterte die Stadt und ließ Fragen zur Sicherheit und Wartung des Wahrzeichens aufkommen.

Frühere Unfälle in Lissabon ignoriert

Recherchen deckten auf, dass der „Elevador da Glória“ bereits 2018 und 2024 Unfälle hatte. Am 7. Mai 2018 entgleiste die Seilbahn aufgrund mangelnder Wartung. Die abgenutzten Räder sprangen aus den Schienen. 2024 versagten alle Bremssysteme. Der Wagen stürzte im freien Fall, doch es gab weder einen Bericht noch Konsequenzen.

António Carloto, Experte für Eisenbahnen, warnte bereits 2018: „Das nächste Mal könnte es anders sein. Es gab hier eindeutig Fahrlässigkeit.“ Auch der aktuelle Unfall hätte vermutlich durch rechtzeitige Maßnahmen verhindert werden können, schreibt „Merkur.de„. Dennoch schienen die Betreiber die Zeichen zu ignorieren, wodurch es zur Katastrophe in Lissabon kam.

Sicherheitslücken bei Lissabons Wahrzeichen

Kurz vor dem Unfall endete laut „Ingenieur.de“ der Wartungsvertrag für die Seilbahn. Der Waggon kollidierte mit brutaler Wucht mit einem Gebäude und fiel auseinander. Der „Elevador da Glória“ beförderte jährlich drei Millionen Menschen und galt trotz seines Alters als sicher. Jetzt steht dieses Wahrzeichen Lissabons im Zentrum trauriger Schlagzeilen.

Nach dem Unglück wurden alle historischen Standseilbahnen in Lissabon vorsorglich stillgelegt. Die Ermittlungen laufen weiter. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Warnsignale ignoriert wurden. Was als Symbol für Nostalgie galt, wurde zur Todesfalle. Ein dritter vermeidbarer Vorfall kostete letztlich 16 Menschenleben und hinterließ in Lissabon Trauer und Fassungslosigkeit.

