Deutscher bei Lissabon-Katastrophe verwechselt und für tot erklärt! Schuld ist ein Schalke-Trikot

Das Foto des dreijährigen Lian berührte die Welt: Er überstand die Seilbahnkatastrophe in Lissabon fast unverletzt. Doch die Tragödie nahm eine erstaunliche Wendung. Sein Vater wurde von den Behörden für tot erklärt – ein schwerer Irrtum, der später aufgeklärt wurde.

Die Verwechslung kam ans Licht, als Lians Großeltern nach Lissabon reisten, um ihren vermeintlich toten Sohn zu identifizieren. Doch im Leichenschauhaus gab es eine unfassbare Erkenntnis: Der Verstorbene war nicht ihr Sohn. Ihr Sohn lebte, er befand sich schwer verletzt im Krankenhaus.

Verwechslung in Lissabon verwirrt die Behörden

Die Verwirrung entstand, weil der Engländer William Nelson dem deutschen Vater ähnlich sah. „Die Beschreibung des deutschen Mannes, die den Behörden vorgelegt wurde, ähnelte stark der eines britischen Staatsbürgers“, erklärte die portugiesische Polizei gegenüber „BILD“.

Neben dem ähnlichen Alter, war ein entscheidender Punkt Nelsons Kleidung: Er trug ein Schalke-04-Trikot. Die Zeitung „Correio da Manha“ schrieb: „Die Tatsache, dass Herr Nelson ein Schalke-04-Fußballtrikot trug, könnte zu dem Fehler bei der Identifizierung der Leichen geführt haben.“

Tragischer Tag in Lissabon

Am Tag der Katastrophe am Mittwoch (3. September) stiegen Lian, seine Eltern sowie Nelson und dessen Partnerin Kayleigh Smith in die Standseilbahn. Durch einen technischen Defekt stürzte die Kabine mit 60 km/h gegen eine Hauswand (mehr dazu hier >>>). Lian überlebte, doch 16 Menschen starben, darunter Nelson und Smith.

Die Toten wurden ins Leichenschauhaus gebracht, wo Nelson aufgrund seines Trikots für den deutschen Vater gehalten wurde. Erst Lians Großeltern konnten den tragischen Irrtum aufklären, wie „BILD“ berichtet. Der Vater von Lian bleibt schwer verletzt im Krankenhaus von Lissabon, ebenso wie Lians Mutter.

