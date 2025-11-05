Von wegen Lindt, Milka & Co.: Aldi-Adventskalender sorgt für leere Regale

Advent, Advent, der Adventskalender kommt! Dass der Countdown für die (vor-)weihnachtliche Zeit startet, ist wohl schon längst bekannt – immerhin gibt es bei Aldi, Lidl & Co. schon jetzt allerlei weihnachtliche Schokoladenprodukte. Dabei sorgen natürlich nicht nur diese für große Augen, sondern auch die Preise der unterschiedlichen Kalender (>> wir berichteten).

Doch trotz allem löste nun ein Adventskalender von Aldi einen regelrechten Hype aus. Nicht nur die Regale im Supermarkt sind leer, sondern auch online!

Adventskalender von Aldi: Leere Regale und Jubel

Ob mit Schoko-Kugeln, kleinen Figuren oder großen Süßigkeiten – die Adventskalender von Milka, Lindt & Co. lösen jedes Jahr Begeisterung aus. Kein Wunder, schließlich gehört Schokolade nach wie vor zu den beliebtesten Naschereien in der Adventszeit. Doch in diesem Jahr trüben steigende Rohstoffpreise die süße Vorfreude. Wie eine Expertin gegenüber DER WESTEN betont (>> hier gibt’s mehr Infos), schlagen die höheren Kosten auch bei den Adventskalendern ordentlich zu Buche. Kein Wunder also, dass sich viele derzeit zweimal überlegen, ob sie wirklich zu einem klassischen Schoko-Kalender greifen.

Zum Glück gibt es inzwischen jede Menge Alternativen. Neben Bier-, Socken-, Pflanzen- oder sogar Red-Bull-Adventskalendern sorgt vor allem ein ganz bestimmtes Modell für Gesprächsstoff: der Adventskalender von Aldi. In den sozialen Netzwerken häufen sich nämlich die Kommentare begeisterter Kunden. „Ich nehm jedes Jahr den Aldi Kalender“, schreibt etwa eine Nutzerin auf Facebook. Eine andere möchte wissen, wann der Kalender endlich wieder erhältlich ist.

Zwei Gutscheine – Wert bis zu 250 Euro

Tatsächlich scheint der Ansturm in diesem Jahr besonders groß zu sein. Denn sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop von Aldi Süd ist der begehrte Adventskalender derzeit ausverkauft. Dabei war er erst seit dem 24. Oktober erhältlich und kostete 14,99 Euro. Das Design in weihnachtlichen Farben und mit einer bunten Lichterkette könnte gut ankommen – doch der eigentliche Grund für die Begeisterung steckt im Inneren.

Denn in dem grünen Adventskalender verstecken sich nicht nur Schokoladenstücke, sondern auch Einkaufsgutscheine. Richtig gelesen: Am 1. und 6. Dezember finden Käufer jeweils einen Aldi Süd Gutschein im Wert von fünf Euro. Diese Gutscheine können sogar einen Wert von zehn Euro haben – und in jedem zehnten Kalender ist der Betrag sogar noch höher.

Besonders spannend wird es am 6. Dezember, denn der zweite Einkaufsgutschein kann laut Aldi sogar bis zu 250 Euro wert sein. „Rubbel hierzu einfach das Feld auf der Rückseite des zweiten Einkaufsgutscheins frei“, heißt es dazu. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Gutscheine sofort eingelöst werden können – nämlich ab dem 1. Dezember in allen Aldi Süd Filialen.

Somit ist klar: Wer Glück hat, bekommt nicht nur süße Schokolade, sondern vielleicht sogar den großen Gewinn. Wer also noch einen Kalender ergattern möchte, sollte schnell mal in seinem Laden des Vertrauens flitzen und gucken, ob es noch einen Adventskalender gibt.