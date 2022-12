Lieferando: Kuriere fordern bessere Bezahlung – müssen Kunden sonst vergeblich aufs Essen warten?

Sie sind bei Wind und Wetter unterwegs, um uns Pizza, Burger und Co. nach Hause zu liefern: Lieferando-Kuriere haben wahrlich nicht den einfachsten Job. Und dafür fordern sie jetzt bessere Arbeitsbedingungen. Droht ansonsten ein Streik?

Lieferando-Fahrer setzten sich am Freitag (9. Dezember) in Köln für bessere Arbeitsbedingungen ein. Unter anderem fordern sie mehr Geld und mehr Urlaub – alles per Tarifvertrag geregelt. Sie schlossen sich zum Netzwerk „Liefern am Limit“ zusammen und gingen mit der Gewerkschaft „Nahrung-Genuss-Gaststätten“ (NGG) auf die Straße.

Lieferando: Beschäftigte wollen 15 Euro pro Stunde

Laut WDR gibt es für die Beschäftigten derzeit einen Stundenlohn von 12 Euro und den gesetzlichen Mindestanspruch auf vier Wochen Urlaub. Zuletzt warb Lieferando mit einem Winterbonus von 50 Cent pro Stunde. Zu Stoßzeiten, wie zum Beispiel an Nachmittagen von Freitag bis Sonntag, wolle das Unternehmen zusätzlich 50 Cent pro Stunde zahlen.

Doch das reicht vielen Beschäftigten nicht. Wie aus einer Pressemitteilung der NGG hervorgeht, fordern die Beschäftigten mindestens 15 Euro pro Stunde, die Zahlung eines 13. Monatsgehalts, angemessene Zuschläge für Schichten zur Stoßzeit, sechs Wochen Urlaubsanspruch und die volle Bezahlung der letzten Fahrt nach Hause.

Lieferando: Droht ein Streik?

„Die Rider sind bei Wind und Wetter unterwegs – sie erwarten völlig zu Recht, dass ihre gefährliche Arbeit fair bezahlt wird“, sagt Christoph Schink, Referatsleiter für das Gastgewerbe der NGG. „Lieferando ist der milliardenschwere Marktführer in der Lieferdienstbranche und kein sympathisch-chaotisches Start-Up. Es ist Zeit, dass die Arbeitsbedingungen deutschlandweit einheitlich und fair geregelt werden. Unsere Mitglieder machen sich jetzt mutig und selbstbewusst auf den Weg, einen solchen Tarifvertrag durchzusetzen.“

Heißt das für den Kunden also demnächst: Vergeblich warten auf die Pizza? Im Rahmen von tariflichen Auseinandersetzungen ist es Gewerkschaften in Deutschland möglich, nach einer Urabstimmung unter den Mitgliedern zu Warnstreiks oder gar unbefristeten Streiks aufzurufen. Dies werde bei der Gewerkschaft NGG allerdings das letzte Mittel der Wahl werden, um die Forderung der Kuriere durchzusetzen. Primär setze man auf den Dialog mit Lieferando und Verhandlungen auf Augenhöge, heißt es von der NGG auf Nachfrage dieser Redaktion. Aufatmen also für alle Fast-Food-Liebhaber!