Für Lieferando könnte es bald ziemlich ungemütlich werden. Denn: Ein neuer Lieferservice will sich auf Deutschlands Straßen breitmachen. (Symbolbild)

Lieferando und Co.: Neue Konkurrenz? DIESER Lieferservice plant seinen Start in Deutschland

Nachdem Lieferando im Jahr 2019 die Konkurrenten Foodora, Lieferheld, pizza.de sowie Delivery Hero übernommen hat, kommt man an dem orangefarbenen Lieferdienst kaum noch vorbei.

Doch nun könnte Lieferando ernste Konkurrenz bekommen. Ein Lieferdienst aus den USA will dem Monopol den Kampf ansagen.

Lieferando bekommt Konkurrenz: In den USA hat sie bereits den Markt erobert

Statt der orange-gekleideten Lieferando-Fahrer sollen zukünftig auch rote Lieferanten durch Deutschlands Städte radeln. Die Rede ist von „Doordash“, einem überaus erfolgreichen Bringdienst aus den USA.

Doordash ist in den USA innerhalb von zwei Jahren zum dortigen Marktführer geworden. Foto: IMAGO / Levine-Roberts

Wie das „Manager Magazin“ berichtet, hat Doordash innerhalb von zwei Jahren die Marktführerschaft in Amerika erobert und den ehemaligen Marktführer „Grubhub“ von der Spitze verdrängt. Diesen Triumph haben sie einer bestimmten Masche zu verdanken: Anders als Grubhub liefert Doordash nämlich auch aus Restaurants, die nicht schon selbst ihre Speisen ausfahren.

Insbesondere in den US-amerikanischen Vorstädten soll Doordash damit großen Erfolg verzeichnet haben. Ob sie mit diesem Zug auch den Markt in Deutschland erobern können?

Das ist Lieferando:

Lieferando agiert als Vermittler zwischen Kunde und Restaurant

Der Kunde kann via Onlineportal oder mobiler App Gerichte bestellen, die direkt zu ihm geliefert werden

Für jede vermittelte Bestellung erhält Lieferando eine Provision vom Restaurant

Lieferando gehört zum niederländischen Essenslieferdienst „Just Eat Takeaway“, der unter verschiedenen Namen in dreizehn europäischen Ländern vertreten ist

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Amsterdam gegründet

Lieferando baut sich weiter aus – doch Doordash bietet Kunden ein breiteres Angebot

Experten sind skeptisch, da der deutsche Arbeitsmarkt deutlich strenger geregelt sei als der in Amerika. Lieferando hat bereits die wichtigsten Restaurants unter Vertrag und plant, sich bis Ende 2021 weiter auszubauen. Bis dahin wolle man die Anzahl der Städte, die beliefert werden, verdoppeln.

Seit der Corona-Pandemie setzen immer mehr Menschen auf Lieferdienste. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Doch die Konkurrenz schläft nicht. In den USA ist Doordash längst nicht mehr nur für Bestellungen in Restaurants bekannt, sondern liefert seinen Kunden auch andere Produkte wie Toilettenartikel, Blumen oder Alkohol. Diese machen inzwischen sieben Prozent der Gesamtbestellungen aus.

Der „Financial Times“ zufolge sucht Doordash schon jetzt nach 15 Mitarbeitern in Berlin, die das Unternehmen in den Bereichen Management, Strategie sowie Personalrekrutierung vertreten sollen.

Wann genau es in Deutschland losgehen soll, ist jedoch noch nicht bekannt.