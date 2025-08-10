Lidl-Kunde zeigt Preise von 1985 – und tritt lange Diskussion los

40 Jahre – in denen hat sich ganz schön viel verändert. Auch bei Lidl. Werbung, Design, die Produkte und natürlich allen voran die Preise. Nun ist eine alte Werbung des Discounters aufgetaucht. Sie zeigt Angebote aus dem Jahr 1985.

Doch tatsächlich sorgen nicht nur die damaligen Preise in den Sozialen Medien für Gesprächsstoff. Kunden sprechen auch die damalige Produktqualität an.

Lidl-Angebote von 1985 überraschen

Auf „Reddit“ hat ein Nutzer ein Andenken an die gute alte Zeit geteilt. Dabei handelt es sich um Lidl-Werbung von 1985 für den Markt auf der Schwabenstraße in Ulm, Baden-Württemberg. Bei den Preisen wird man gleich nostalgisch: 89 Pfennig für einen Liter Frischmilch (3,5 Prozent) oder auch 6 x 0,33 Liter Pils für nur 2,99 DM und 500 Milliliter Vanilleeis für 1,29 DM.

Auch interessant: Lidl-Kunden müssen schlucken – jetzt kommt DAS ans Licht

Das sind nach heutigen Maßstäben attraktive Sonderangebote. Denn laut der Liste für „Kaufkraftäquivalente historische Beiträge in deutschen Währungen“ der Deutschen Bundesbank Eurosysteme entspricht die Deutsche Mark von damals in etwa dem Euro von 2024 (knapp 94 Cent, um genau zu sein). Diese Lebensmittel waren damals also wirklich günstiger, aber wie sieht es mit der Qualität aus?

+++ Pfandärger bei Aldi, Lidl & Co. – DAS müssen Kunden nicht hinnehmen +++

Lidl-Kunden suchen den Vergleich

Aufmerksamen Nutzern fällt im Kleingedruckten der Eiscreme-Werbung sogleich ein Detail ins Auge: „Die Skimpflation ist kein neues Ding: ‚Eiscreme Vanille-Geschmack‘ gab es schon vor 40 Jahren.“ Damit spielt ein Nutzer auf das Fehlen echter Vanille in der Eiscreme an. Und auch andere fragen sich, wie damals wohl die Produktqualität bei Discountern war.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Ich vermute mal damals waren die Sachen um einiges regionaler?“, fragt sich ein Nutzer, der zuletzt verzweifelt nach Deutschen Zwiebeln und Kartoffeln in seiner Nähe gesucht hatte. Ein anderer ist sich sicher, dass Discounterprodukte früher „qualitativ im Vergleich zu heute unterirdisch“ gewesen sein müssen. „Es waren allerdings nicht alle Produkte schlecht, aber im Vergleich zu Markenprodukten, die in meiner Erinnerung damals immer mindestens okay waren, sind heute Markenprodukte oft schlechter als Discounter Produkte und Discounter Produkte selten schlecht und übertreffen eigentlich alles an Qualität, was es damals gab.“

Subjektiv und schlecht nachzuvollziehen, doch nicht umsonst haben die Discounter zuletzt nicht nur wachsende Marktanteile zu verbuchen. Auch erhalten Aldi, Lidl & Co. immer öfter Auszeichnungen für ihre Eigenmarkenprodukte. Es könnte also etwas dran sein, dass sich die Qualität im Discounter-Einzelhandel verbessert hat.