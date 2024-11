Lidl-Kunden erleben Überraschung an der Kasse – Einkauf plötzlich völlig kostenlos

Halloween ist vorbei, aber das nächste große Fest steht schon vor der Tür. Lidl, Aldi, Edeka und Co. haben es teilweise schon Mitte August mit dem traditionellen Gebäck herbeigerufen und angekündigt. Die Rede ist natürlich von Weihnachten.

Üblicherweise ist erst an Heiligabend, also dem 24. Dezember, die große Bescherung unterm Weihnachtsbaum. Doch Lidl hat sich gedacht, dass die Kunden schon weit vor dem Fest eine Überraschung verdient haben.

Lidl stellt Weihnachtself ein

Es ist mit das erste, was viele Eltern ihren Kindern beibringen: Bist du das Jahr über lieb und brav, dann darfst du dir zu Weihnachten etwas wünschen. Die moderne Weihnachtsgeschichte besagt, dass der Weihnachtsmann an Heiligabend in seinem Schlitten und den Rehtieren vorbeigeflogen kommt und die Geschenke verteilt. Damit alle Geschenke rechtzeitig in die Produktion gehen und fertig sind, hat er Hilfe von seinen Elfen.

Und einen solchen Elf hat nun auch Lidl, der Discounter nennt ihn den „LidElf“. Und das ist nicht irgendwer, sondern der Influencer und Comedy-Shooting-Star Marco Gianni. Genauso wie viele Kinder kurz vor den Feiertagen ihre Wünsche auf einen Zettel schreiben, können die Kunden des Discounters ihre Wünsche via Social Media äußern. Und Weihnachtself Marco Gianni verspricht, einen nach dem anderen zu erfüllen – insofern möglich.

Lidl-Kunden kriegen Einkauf spendiert

Anfang November wurden die ersten Wünsche nun erfüllt – und zwar setzte sich der „LidElf“ hinter die Kasse einer Filiale. Kunden, die zufällig gerade in dem Markt einkaufen waren, hatten Glück, denn die Rechnung übernahm der Discounter. Über die Lidl-Pay-App wurde der Einkauf einfach abkassiert. Aufnahmen bei Facebook zeigen die Aktion.

Dabei kam der „neue Kollege“ natürlich auch ins Plaudern mit den Verbrauchern und fragte nochmal ganz persönlich nach, worauf sich die Kunden an Weihnachten am meisten freuen. „Auf den Weihnachtsbaum“, sagte ein ältere Herr, während eine Frau den bescheidenen, aber großen Wunsch nach „Frieden“ äußerte.

Ob es auch für andere Lidl-Kunden nochmal die Chance auf einen kostenlosen Einkauf geben wird? Möglich, aber nicht sicher. Doch bis zum großen Fest wird Marco Gianni als Elf sicherlich noch den ein oder anderen Wunsch erfüllen.