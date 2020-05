Lidl: „Vielleicht muss erst einer sterben...“ – Heftige Kritik aus DIESEM Grund

Die Corona-Krise hat bei allen Supermärkten und Discountern Veränderungen angestoßen. Auch bei Lidl: An der Kasse gibt es Plexiglasscheiben, Security-Mitarbeiter sichern den Zugang von Kunden und Einlass wird meist nur noch mit Einkaufswagen gewährt.

Das ist die Kundenperspektive hier in Deutschland – doch wie sieht es bei den Mitarbeitern aus? In den USA attestieren die Lidl-Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber kein gutes Zeugnis. Die Angst vor einer Corona-Infektion sei groß, die Informationspolitik hingegen schlecht. Darüber berichtet die „Deutsche Welle“.

Lidl in den USA: Mitarbeiter fürchten sich vor Corona-Infektion

Der Arbeitsmarkt in den USA ist hart und umkämpft. Bei uns gängige Regelungen wie Lohnfortzahlung im Krankenfall, Kündigungsfristen, Recht auf Gewerkschaften oder Anspruch auf Urlaubstage sind vom Gesetzgeber bis auf einzelne Ausnahmen nicht geregelt.

Lidl steht in den USA in der Kritik. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Gerade in der Corona-Krise schwebt die Angst vor Entlassungen über vielen Arbeitnehmern wie ein Damoklesschwert. Fast 39 Millionen Menschen sind inzwischen arbeitslos geworden.

Doch der finanzielle Absturz ist nicht die einzige Gefahr, welche für viele Amerikaner aktuelle gelebte Realität ist. Mit emotionalen Worten hat sich eine Lidl-Mitarbeiterin nun an die Öffentlichkeit gewandt.

„Setze mein Leben aufs Spiel“

Die 63-jährige Marian Meszaros arbeitet seit Jahren bei einer von Lidl geführten Supermarkt-Kette in den USA. Ausgerechnet eine halbe Stunde von New York City entfernt – jener Stadt, die so heftig vom Coronavirus getroffen wurde wie keine zweite in den USA.

„Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und setze mein Leben aufs Spiel“, sagt sie in einem Radio-Interview. In den USA sind bereits mehrere Mitarbeiter der Kette am Coronavirus gestorben. Zwei Filialen wurden komplett dicht gemacht. Als einer ihrer Kollegen erkrankte, habe es Wochen gedauert, bis die Belegschaft über den Fall informiert wurde.

Lidl weist Vorwürfe zurück

„Ich habe das Gefühl, dass wir denen egal sind“, zitiert sie die „Deutsche Welle“ aus dem Radiointerview. Geeignete Schutzmaßnahmen gebe es nicht, ebenso wenig ein Hygienekonzept. „Vielleicht muss auch bei uns erst einer sterben, bis die Filiale mal gereinigt wird“, kritisiert die 63-Jährige scharf.

Lidl in den USA selbst hat inzwischen auf die Vorwürfe reagiert und die Anschuldigungen zurückgewiesen. Man tue alles, um die Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten. Vorwürfe entsprächen nicht den Handlungen, die während des Gesundheitsnotstandes getroffen worden seien. So sei Mitarbeitern über 65 Jahren und kranken Mitarbeitern bezahlter Krankheitsurlaub gewährt worden. Auch seien rund 150 Mitarbeiter in bezahlte Quarantäne geschickt worden.

Marian Meszaros sieht dennoch eine Reihe von Verfehlungen bei den US-Filialen unter Lidl-Führung. Laut „Deutscher Welle“ fordert sie gründlichere Reinigungen, schnelleren Informationsfluss und Mitarbeiterschulungen. Nicht nur zum Schutz für sich selbst, sondern auch für ihre 86-jährige Mutter, mit der sie zusammenlebt. (dav)