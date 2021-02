Lidl zeigt Valentinstags-Werbung – und zieht über Konkurrenz her: „Mieser Diss“

Autsch! Das muss gesessen haben. Lidl postet am Donnerstag einen Valentinstag-Clip und teilt dabei heftig gegen die Konkurrenz aus. Die Lidl-Kunden feiern das Video.

Lidl teilt im Valentinstagsclip gegen die Konkurrenz aus. Foto: IMAGO / IPA Photo / Roman Möbius (Montage: DER WESTEN)

Am Sonntag ist Valentinstag. Anlass für Lidl einen zweiminütigen Clip auf Facebook zu posten, der die Geschichte von zwei Menschen zeigt, die sich auf dem Lidl-Parkplatz begegnen und ineinander verlieben.

Lidl teilt gleich gegen zwei Konkurrenten aus

In dem Video fährt eine Frau aus Versehen einen Mann an. Aber das Einzige, was ihn interessiert, ist ihr Glas Gurken, das er ihr unbedingt geben will. Sie ist total genervt – doch nimmt die Lidl-Gurken und wirft sie ins Auto. Dann fährt sie davon.

----------------------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

Im Jahr 1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

Sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

Weltweit sind rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 für Lidl tätig (Stand 2018)

---------------------------------------

Die Kunden sehen dann: Auf dem Gurken-Glas hat der Mann seine Handynummer geschrieben. Es kommt, wie es kommen soll. Die beiden treffen sich, kochen zusammen und werden ein Paar.

Auch das Thema Corona wird nicht außer Acht gelassen. Küsse mit heruntergezogener FFP2-Maske und einem Schachduell zwischen den beiden auf der Straße und einer Omi auf einem Balkon zeigen die aktuelle Situation.

Einkäufe bei Lidl dürfen natürlich auch nicht fehlen. Doch dann wird gegen die Konkurrenz ausgeteilt.

Lidl findet Konkurrenz buchstäblich „zum Kotzen“

Als die Frau sich nämlich übergeben muss, reicht ihr Freund ihr eine Tüte von Netto – in die der gesamte Mageninhalt verfrachtet wird.

Die Lidl-Kunden feiern das Video. Ein Nutzer schreibt: „Erstmal in die Netto-Tüte gekübelt. Mieser Diss. Mal sehen, ob da was zurückkommt.“

Andere kommentieren:

„Wie cool ist die Werbung. Mega, erst mal in die Netto-Tüte. Gut gemacht, ich liebe Lidl.“

„Puhhhhhh, das erste Mal, dass ich bei einer Werbung Tränen in den Augen hatte. Die ist echt klasse.“

„Süß, schöne Geschichte.“

„Mal was für alle, wie im echten Leben. Sollte mir auch mal wieder Gurken bei euch kaufen.“

„Starke Arbeit. Wie immer!!!!!“

Doch in dem Clip teilt Lidl nicht nur gegen Netto aus, auch Aldi Süd kommt ganz kurz in dem Video vor. Das Paar geht nämlich durch den Regen in Richtung Aldi. Schnell zieht die Frau ihren Freund weg zu Lidl.

-----------

Mehr zum Thema Lidl:

-----------

Dieses Lidl-Video ist nicht nur eine fiese Klatsche gegen die Konkurrenz. Es geht auch richtig ans Herz. Dann am Ende stellt sich heraus, dass die Frau sich in die Tüte übergab, weil sie schwanger ist. (ldi)

+++ Lidl: Kunde schaut in die Kühltruhe des Discounters – er kann nicht glauben, was er sieht +++

Ebenfalls interessant: Wenn du diese Lidl-Email erhältst, musst du sie SOFORT löschen. Es könnte teuer werden. Hier liest du mehr <<<