US-Amerikaner kauft Wasser bei Lidl – was er dann erlebt, kennt jeder Deutsche nur allzu gut

Während die einen auf das Leitungswasser in ihrer eigenen Küche zurückgreifen, schleppen andere jede Woche aufs neue literweise Plastikflaschen mit nach Hause. Wer bei Lidl in der Getränkeabteilung zuletzt aufmerksam hingeschaut hat, dem wird eine ganz bestimmte Sache aufgefallen sein. Das Design der Flaschen hat sich nämlich in einer Hinsicht grundlegend verändert hat. Was von den meisten Deutschen inzwischen kampflos akzeptiert wird, lässt diesen US-Amerikaner jedoch vollkommen vom Glauben abfallen.

US-Amerikaner verwundert über Lidl-Produkt

Der Content Creater Ryan probiert sich in seinem gleichnamigen Social Media-Account „ryaneatss“ durch verschiedene deutsche Spezialitäten und hält seine ehrliche Reaktion für seine Community fest. Vom Mettbrötchen über Zimtschnecken bis hin zur – Wasserflasche? Ja, richtig gehört, denn zuletzt zeigte der US-Amerikaner seine Verwunderung über die Plastikflaschen bei Lidl. In der Kommentarspalte unter seinem Beitrag wird schnell deutlich, dass die Deutschen seine Irritation nur allzu gut nachempfinden können.

Ryan versucht nämlich, aus dem Saskia Wasser von Lidl zu trinken und wird dabei mehrmals von dem Deckel gestört, der sich seit einiger Zeit nicht mehr ganz so einfach von den Flaschen trennen lässt. Diese sogenannten „Lass-mich-dran-Deckel“ sollen gegen Plastikmüll vorgehen, bringen Kunden jedoch jedes Mal aufs Neue auf die Palme. „Ich glaube, ich habe in den USA noch nie eine gesehen, die so etwas hatte“, erklärt der US-Amerikaner verwirrt in seinem Video und stößt damit auf Zuspruch in den Kommentaren.

„Als Deutscher entschuldige ich mich für diesen dummen Deckel“, schreibt einer unter Ryans Video. „Ich hasse es und habe mich immer noch nicht daran gewöhnt“, wird eine andere Stimme laut.

Fest steht: Um dem Plastikmüll den Kampf anzusagen, werden die „Lass-mich-dran-Deckel“ wohl nicht so schnell wieder verschwinden.