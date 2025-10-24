US-Amerikaner besuchen deutschen Lidl – für dieses Produkt haben sie absolut kein Verständnis

Deutsche Urlauber kennen das auch nur zu gut: Zu gerne geht man in ausländischen Supermärkten und Discounter einkaufen, um sich das ein oder andere kulinarische Souvenir mit nach Hause zu nehmen, das es so in der Heimat nicht zu kaufen gibt.

Gleiches gilt umgekehrt für US-Amerikaner und Co., die es hierzulande in deutsche Geschäfte wie Lidl, Aldi und Co. verschlägt. In einer Münchner Lidl-Filiale entdeckte jetzt ein Ami ein Produkt, das im Netz schnell für Diskussionen sorgte.

US-Amerikaner besucht deutschen Lidl

Die eigentliche Mission des Texaners war es eigentlich, den Vergleich zwischen Aldi, den er in Amerika wohl häufiger besucht, und seinem „europäischen Gegenstück“ Lidl zu ziehen. Schnell melden sich hier aber einige Discounter-Fans zu Wort, denn: Beide Ketten haben ihre Wurzeln in Europa, genauer gesagt in Deutschland.

„Aldis großer Bruder, Lidl, in München“, titelte der Ami seinen Beitrag auf der sozialen Plattform „Reddit„. Die Gänge voll mit verschiedenen Chips-Varianten, die er aus den Aldis in den USA kennt, suchte er hier vergebens. Stattdessen wunderte er sich über die Vielzahl an Schokoladen-Produkten. Und genau hier machte er eine Entdeckung, für die gerade amerikanische Discounter-Kunden kein Verständnis haben.

„Fartbutter“, „Fartbitter“ oder doch „Zartbitter“?

Denn auf dem Foto, das der Amerikaner von seinem Lidl-Besuch postete, war eine Schokoladen-Packung mit der Aufschrift „Zartbitter“ zu lesen. Dabei handelt es sich um Schokolade der Eigenmarke „Fin Carré“. Doch das Wort „Zartbitter“ scheint den ausländischen Kunden viel abzuverlangen. „Ich glaube ich setze bei der Fartbutter (zu deutsch: Furzbutter) aus“, wird so etwa eine Kundin deutlich. „Bitte hab etwas Respekt vor dem Schokoladen-Namen – er lautet ‚Fartbitter'“, ist sich der nächste sicher. „Ich glaube ich erinnere mich richtig, dass es ‚Zartbitter‘ heißt“, korrigiert wiederum der nächste.

Dass es Amerikanern an Verständnis für das Wort „Zartbitter“ fehlt, hat laut einem Reddit-Nutzer auch einen ganz bestimmten Grund: „Die deutsche Schreibschrift unterscheidet sich von der amerikanischen Schreibschrift, aber ‚Fartbitter‘ würde auch auf Deutsch lustig klingen.“ Dem stimmen einige zu. Also zeigt sich hier mal wieder: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bleibt abzuwarten, für welche lustigen Verwechslungen das unterschiedliche Schreibschriftsystem noch sorgen wird!