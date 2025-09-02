Ich war im Urlaub bei Lidl – diese 5 Dinge werden deutsche Touristen irritieren

Rund 980 Märkte hat Lidl in Großbritannien, in Kürze soll die 1000er-Marke geknackt werden. Wer in England Urlaub macht, muss also nicht weit fahren, um die nächste Filiale des deutschen Discounters zu erreichen. Auch ich selbst war zunächst erleichtert, als ich zum Beginn einer Norfolk-Reise bei Google Maps nach Supermärkten suchte – und einen Lidl ganz in der Nähe erspähte. Muss man sich nicht groß umstellen – so der Gedanke. Doch Pustekuchen!

Grauer Kasten, großer Parkplatz (Linksverkehr!), Häuschen mit Einkaufswagen – von außen sehen englische Lidl-Märkte genauso aus wie die deutschen. Doch wer aus dem Lidl-Heimatland nach England kommt und dort einkaufen möchte, wird schnell auf einige Hindernisse und Eigenarten stoßen – und auch auf Überraschungen.

Was Urlauber über englische Lidl-Märkte wissen sollten

Über meine besonderen Erfahrungen an der Lidl-Kasse in England habe ich schon in einem separaten Artikel berichtet (>>> hier die Einzelheiten). Hier liste ich dir weitere fünf Dinge auf, die du als deutscher Urlauber wissen oder beachten solltest.

Keine 1-Pfund-Münze zur Hand? Bei Einkaufswagen von Lidl in England funktioniert auch eine europäische 20-Cent-Münze. Foto: DER WESTEN / Frank Bergmannshoff

Erstens: Großbritannien ist noch nicht ganz so digital wie zum Beispiel Schweden, aber dennoch ist es möglich, einen Urlaub komplett bargeldlos mit Kreditkarte & Co. zu verbringen. Das mühsame und mit Gebühren verbundene Umtauschen von Euro in Pfund kann man sich sparen. Zwar stehen zum Beispiel in Pubs Trinkgeldgläser auf der Theke, aber es ist kein Drama, dort nichts hineinzuwerfen. Doch als ich bei Lidl zum Einkaufwagen greifen will, folgt der erste Schreck. Anders als in Deutschland verbinden die Engländer die Einkaufswagen tatsächlich ordnungsgemäß mit den Ketten – die sich mit einer 1-Pfund-Münze lösen lassen. Ich habe keine. Was tun? Nach kurzem Ausprobieren ist klar: Mit etwas „Fummeln“ funktioniert auch eine europäische 20-Cent-Münze. Gut, dass ich noch allerlei Heimat-Geld im Portmonee hatte.

Hier gibt’s, was deutsche Kunden zu Hause vermissen

Zweitens: Wer als deutscher Urlauber in einen englischen Lidl spaziert, fühlt sich fast wie zu Hause. Die Struktur ist ähnlich, am Eingang geht es mit Obst und Gemüse los. Von Dulano-Mettwürstchen über Parkside-Werkzeuge bis hin zu Cien-Duschgel und Nuss-Schokolade tauchen die bekannten Eigenmarken auf – nur eben mit englischer Beschriftung. Die Backtheke rückt ebenfalls sofort ins Blickfeld – inklusive vieler gewohnter Produkte. Dazu zählen zum Beispiel Brötchen mit und ohne Körner. In England keine Selbstverständlichkeit. Das Inselvolk hat keine mit Deutschland vergleichbare Brot- und Brötchenvielfalt, stattdessen sind labberig-weiche „Buns“ in Plastiktüten üblich.

Was aber auch auffällt: viel mehr und größere Kühltheken! Zum einen sind zum Beispiel Erdbeeren und andere Früchte in der Kühlung zu finden – was von vielen Kunden in Deutschland seit Jahren schmerzlich vermisst wird (>>> hier mehr dazu). Zum anderen stehen die Engländer noch stärker auf frische Convenience-Produkte (zum Beispiel Asia Food) und Fleisch. Auch hochwertiges, etwa Steaks für 30 Pfund (rd. 35 Euro) pro Kilo. Und manche Kühl-Produkte nehmen einfach mehr Platz in Anspruch. Die üblichen 2-Liter-Plastikbehälter Milch zum Beispiel, die auf Rollwagen lagern, ähnlich wie in den Niederlanden und Schweden.

Überraschung im Kühlregal bei Lidl in England: Kokosnüsse! Foto: DER WESTEN / Frank Bergmannshoff

Deutsche Lidl-App funktioniert – mit einem Haken

Drittens: So sehr ein englischer Lidl dem deutschen Original auch ähnelt – es gibt echte Überraschungen. So gehören zum Beispiel ganze Kokosnüsse zum Sortiment im Kühlregal. Die Auswahl und vor allem die Menge an frischen Kräutern ist deutlich größer als in Deutschland. Und natürlich gibt’s auch einige typisch englische Produkte: Cheddar (schmeckt fast wie Gouda) in allen Varianten, Cider (Apfelschaumwein), pures Schweine-Hackfleisch in vier Fett-Stufen…

Viertens: sonntags einkaufen! Was in Deutschland nur Supermärkte an Bahnhöfen, Flughäfen und in touristischen Orten dürfen, ist in vielen anderen Ländern – und eben auch in England – gang und gäbe. „Mein“ Lidl in North Walsham hatte sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, war komplett mit frischer Ware bestückt – und überraschend gut besucht. Nicht nur für neu angereiste Urlauber eine große Hilfe.

Das Beste kommt zum Schluss – fünftens: Nicht nur, dass es die Lidl-plus-App auch in England gibt, sie funktioniert sogar länderübergreifend. Ich habe meine deutsche App einfach auf Großbritannien umgestellt, sofort alle landestypischen Rabatt-Coupons erhalten – und damit nach meinem Empfinden mehr Gratis-Produkte und besser personalisierte Angebote als in Deutschland. Einen Wermutstropfen gab es dann aber doch, und zwar an der Kasse: Obwohl ich meine Kreditkarte extra in der App hinterlegt hatte, wurde die Bezahlfunktion „Lidl Pay“ nicht freigeschaltet.