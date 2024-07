Lidl: Geld reicht nicht an der Kasse? Filialleiter verrät Bezahl-Trick

Wer kennt es nicht? Beim Einkaufen bei Lidl geht man durch die Gänge und findet plötzlich viel mehr Produkte, als man eigentlich kaufen wollte. Normalerweise kein Problem, aber was macht man, wenn man an der Kasse feststellt, dass man zu wenig Geld mitgenommen hat?

Für solche Situation gibt es jedoch zum Glück eine Lösung. Auf TikTok verrät der User „Der Filialleiter“, was genau man bei Lidl machen kann, wenn man merkt, dass man nicht genug Geld dabeihat. Auf dem Account werden regelmäßig Tricks und Hinweise über verschiedene Supermärkte geteilt, wie „Ruhr24“ erklärt.

Lidl: Geld vergessen? Das kann man jetzt machen

Es gibt zwei Möglichkeiten, was man in dieser Situation unternehmen kann. Die Erste ist, dass man das Bezahlen bei Lidl einfach aufteilen kann. So kann man die Hälfte des Einkaufs mit Bargeld zahlen und die andere Hälfte mit der Karte.

Von dieser Idee sind jedoch nicht alle begeistert, wie „Ruhr24“ berichtet. Eine Userin kommentiert so zum Beispiel: „Zahl doch gleich alles mit Karte.“ Für manche ist der Hinweis aber vielleicht trotzdem hilfreich und hilft mein Bezahlen an der Kasse von Lidl.

Der andere Trick, der auf TikTok geteilt wird, ist jedoch für viele Verbraucher deutlich nützlicher. So kann man, wenn man seinen Geldbeutel vergessen hat, den Lidl-Kassierer einfach darum bitten, eine Bonrückstellung auszustellen. Dabei handelt es sich um einen Zettel, auf dem alle Produkte gelistet sind.

TikTok: Filialleiter gibt Tipps für das Bezahlen

So kann man einfach schnell zum Auto oder in seine Wohnung gehen und sein Geldbeutel holen. Selbstverständlich muss in der Zeit der Einkauf in der Lidl-Filiale bleiben. Danach kann man einfach seine Bonrückstellung vorzeigen, bezahlen und darf seinen Einkauf mitnehmen. Ein sehr praktischer Trick, wenn man seinen Geldbeutel vergessen hat. Eine Bedingung ist jedoch, dass man nicht zu weit entfernt wohnt, wenn man den Geldbeutel zu Hause vergessen hat.

Man sollte sich diese beiden Tricks also besser merken, falls man irgendwann in die Situation kommt, dass man seinen Einkauf bei Lidl nicht bezahlen kann. Man weiß nie, wann man seinen Geldbeutel vergisst oder versehentlich zu wenig Bargeld dabeihat.