Lidl-Kunden geschockt! Müssen Supermarkt-Mitarbeiter bald DAS tragen?

Die Supermarktkette Lidl hat sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Kriminalität im Einzelhandel einzudämmen. Die Supermarktkette wird die Helden – sprich die Mitarbeiter- ihrer Filiale mit einem ganz bestimmten Accessoire ausstatten.

Ladendiebstähle passieren leider immer häufiger und die Supermärkte haben manchmal kaum eine Chance, sich dagegen zu wehren. Ausgeklügelte Tricks und Maschen, die es den Dieben möglich machen, ihre Beute einfach zu ergaunern.

Lidl im Kampf gegen die Kriminalität

Lidl rüstet seine Truppen auf um sich im Kampf gegen die Kriminalität im Einzelhandel zu schlagen. Eine bahnbrechende Entscheidung, die Lidl zur ersten Supermarktkette in Großbritannien macht, die ihre Mitarbeiter mit technischem Zubehör ausstattet. Die Lidl-Mitarbeiter werden mit Körperkameras beschmückt um Diebe bei ihren Taten leichter und schneller erwischen zu können.

Ab Ende dieses Monats werden über 960 Filialen mit diesen High-Tech-Gadgets ausgestattet sein, mit dem Ziel, die Kriminalität im Einzelhandel in die Schranken zu weisen. Für mehr als 2 Millionen Pfund wird Lidl zum Anfänger in der Einführung neuer Sicherheitsmaßnahmen. Und das nicht ohne Grund. Ryan McDonnell, der Geschäftsführer von Lidl GB, erklärt: „Als Unternehmen mit über 960 Filialen im ganzen Land haben Sicherheit und Schutz für uns immer oberste Priorität.“

Die Mitarbeiter werden allerdings nicht nur mit Körperkameras ausgestattet, sondern auch gründlich geschult, um sicherzustellen, dass die Kameras effektiv und gleichzeitig respektvoll eingesetzt werden. Es liegt im Interesse von Lidl, die „Privatsphäre des Einzelnen zu wahren“. Schließlich will man damit kein Unbehagen bei den Kunden auslösen.

Ab wann gibt’s die neue Ausrüstung?

Die neuen Protokolle sollen bis zum Frühjahr des nächsten Jahres großteilig eingeführt sein. Diese Investition hält Lidl für sehr notwendig, um die Auswirkungen von Diebstahl zu minimieren.

Es bleibt spannend, ob diese Maßnahmen in der Zukunft ihre Versprechen halten können. Also fallen nicht nur die Preise bei Lidl, sondern es hoffentlich auch die Kriminalität verringert. Werden die Mitarbeiter zu wahren Superhelden in ihrer neuen Rüstung? Die Zeit wird es zeigen!