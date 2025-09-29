Lidl geht großen Schritt – Kunden werden es an der Kasse merken

Lidl-Kunden können nun schon ab einem Einkauf von 99 Cent Bargeld an der Kasse abheben. Zuvor lag die Mindestsumme bei fünf Euro. Diese Änderung gilt in allen 3250 Lidl-Filialen in Deutschland und folgt einem Trend im Einzelhandel zur niedrigeren Schwelle für Barauszahlungen.

Seit April 2025 akzeptiert Lidl zudem Kredit- und Debitkarten von Visa und Mastercard für Bargeldabhebungen, neben der Girocard. Kunden können Beträge zwischen zehn und 200 Euro abheben, müssen diesen beim Bezahlen angeben und per PIN bestätigen. Die Auszahlung erfolgt weiterhin in 10-Euro-Schritten.

Lidl erleichtert Geldabheben an der Kasse

Lidl schließt sich damit anderen Handelsketten wie dm, Penny oder Rewe an, die teils Abhebungen ab einem Cent ermöglichen. Auch Aldi Nord hat diese Grenze bereits auf 99 Cent gesenkt. Die Erweiterung der akzeptierten Kartenarten erhöht die Bequemlichkeit für Verbraucher, besonders angesichts geschlossener Bankfilialen.

Lidl ermöglicht den Service auch bei kontaktlosen Zahlungen. Seit März 2025 ist die technische Umsetzung mit Visa und Mastercard möglich. Der abgehobene Betrag wird transparent auf dem Kassenbon ausgewiesen, entweder im Verwendungszweck oder als zusätzliche Buchung auf dem Kontoauszug.

Bargeld bleibt eine freiwillige Leistung

Bargeldabhebungen bei Lidl sind ein freiwilliger Service. Filialen können Auszahlungen ablehnen, wenn nicht genügend Bargeld vorhanden ist. Besonders am Abend haben Kunden weniger Chancen. Dennoch bietet der Lebensmitteldiscounter durch diese Neuerungen eine praktische Alternative für Bargeld, wenn Bankautomaten nicht verfügbar sind.

Mittlerweile ist das Abheben von Bargeld an den Kassen bei fast allen Supermarktketten möglich. Mit der Senkung des Mindestbetrages geht Lidl jedoch den nächsten Schritt, um sich von der Konkurrenz abzuheben.