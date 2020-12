Lidl stellt Kunden Rätsel – diese Frage dürfte sich jeder schon gestellt haben

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nur noch zwei Mal schlafen, dann ist 2021 da. Ein neuer Kalender wird aufgehangen. Das machen wohl auch die Lidl-Mitarbeiter im Pausenraum. Und genau dabei kommt Lidl eine Frage auf.

Diese stellt der Discounter prompt auf seiner Facebookseite.

Lidl-Rätsel: Weißt du es?

Lidl schreibt: „Weihnachten ist geschafft und die letzten Tage des Jahres stehen an. Aber weißt du eigentlich, warum man die Zeit zwischen den Jahren so nennt?“ Die Kunden sollen ihre Vermutungen unter dem Post schreiben.

Die Lidl-Kunden haben unterschiedliche Auffassungen. Foto: imago images / Aviation-Stock

Und das machen nicht weniger. Eine Frau kommentiert: „Ich kenne es als ‚zwischen den Tagen‘, also zwischen den Feiertagen.“ Ein anderer Lidl-Kunde schreibt: „Die Zeit ‚zwischen den Jahren‘ beginnt eigentlich bereits am 1. Advent, denn dann beginnt das Kirchenjahr. Es ist also die Zeit zwischen dem jeweiligen Beginn des Kirchen- und des weltlichen Jahres.“

----------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

----------------------

Völlig genervt ist dabei ein weiterer Lidl-Kunde: „Wir haben diesen Ausdruck nie benutzt. Find's unmöglich und sinnfrei.“

Lidl löst auf

Doch warum sagen wir „zwischen den Jahren“? Lidl liefert selbst die Antwort: „Seit dem Jahr 1582 verwenden wir den gregorianischen Kalender. Vor dieser Kalenderreform endete das Jahr in weiten Teilen Europas bereits am 24. Dezember, während das neue in anderen Regionen erst am 6. Januar wiederbegann.“

----------------------

Mehr News zu Lidl:

Lidl: Kundin will Geschenkkarte kaufen – doch dann weicht sie zurück „Im Ernst?“

Lidl: Kunden wollen beliebtes Produkt kaufen, doch werden bitter enttäuscht

Lidl: Discounter macht Kunden heiß auf Silvester – viele rasten bei DIESER Nachricht richtig aus

---------------------

Daher wird die Zeit zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen also als „zwischen den Jahren“ bezeichnet. Heutzutage bezeichnen aber viele damit tatsächlich die Zeit zwischen dem 24. Und 31. Dezember.

Im Vogtland, Sachsen, wird diese Zeit sogar als Zwischennächte bezeichnet. Lidl freut sich: „Wieder was gelernt!“ (ldi)

+++ Lidl: Wegen nerviger Radio-Werbung – Kunde dreht durch! +++

Ebenfalls interessant: Lidl verwechselt ausgerechnet ein wichtiges Datum. Es wird besonders peinlich für den Discounter. Hier liest du mehr <<<