Lidl stellt Kunden Frage zu Weihnachten – daran scheiden sich die Geister

Lidl hat den Kunden an den Weihnachtstagen eine Frage zum Festtagsbrauch gestellt. Die Antworten waren sehr unterschiedlich. (Symbolbild)

Lidl hat mit einer Frage zu Weihnachten die Aufmerksamkeit vieler Kunden auf sich gezogen.

Die simple Frage: Wann wünschst du „Frohe Weihnachten“ löste bei Facebook eine Diskussion aus. Über 800 Menschen kommentierten den Post von Lidl und wollten ihre Meinung kundtun.

Lidl: Discounter stellt simple Frage an Weihnachten - dann geht die Diskussion los

Eins vorab: ein Richtig oder Falsch gibt es bei der Frage nicht. Lidl wollte lediglich wissen, ob die Menschen in Deutschland schon an Heiligabend frohe Weihnachtsgrüße ausrichten oder erst am Ersten Weihnachtstag? Zur Auswahl standen die Antwortmöglichkeiten A: Heute oder B: Erst morgen.

Der Discounter wünschte in diesem Zuge allen Kunden am 24. Dezember schon „jetzt eine entspannte Zeit zuhause und ein besinnliches Weihnachtsfest mit deinen Liebsten.“

In den Antworten schreiben die Kunden unter anderem:

„Morgen! Heute ist Heiligabend und kein Weihnachten!“

„Ausschließlich „B“ natürlich.. Heute ist ab Beginn der Dunkelheit „Heilig(er) Abend und ab morgen feiern wir dann „Weih(e)nachten“.Man kann aber problemlos ab heute „besinnliche Feiertage“ wünschen.“

„Heute. Obwohl Morgen erst die Weihnachtstage beginnen, gehört Heiligabend zu Weihnachten dazu . Die Adventskalender gehen auch nur bis Heute.“

„Egal, sollte mir noch ein orthodoxer Christ über den Weg laufen, wünsche ich ihm noch am 6. Januar frohe Weihnachten.“

Am diplomatischsten handhabt es wohl diese Kundin: „Ich wünsche schon seit Tagen, den Menschen (zum Beispiel der Kassiererin im Supermarkt) Frohe Weihnachten und bleiben sie gesund. Ehrlich gemeinte Wünsche muss man nicht akribisch von dem oder dem Tag abhängig machen.“ Das Wichtigste ist ja ohnehin, dass man sich gegenseitig diese Aufmerksamkeit schenkt. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten! (js)