Lidl ändert Sortiment und setzt damit Aldi, Rewe und Co. unter Druck – das erwartet die Kunden

Discounter Lidl ist vor allem für sein breites Angebot an frischem Obst und Gemüse bekannt. Und pflanzliche Produkte sollen in Zukunft noch mehr im Fokus stehen. So hat Lidl als erster Discounter angekündigt, langfristig mehr fleischlose Lebensmittel anbieten zu wollen, um so die Kunden dazu zu motivieren, weniger Fleisch zu konsumieren (wir berichteten).

Lidl geht damit sowohl einen innovativen, als auch mutigen Schritt – schließlich könnten die Kunden ihr Fleisch zukünftig vor allem bei anderen Discountern wie Aldi oder Supermärkten wie Rewe kaufen. Gleichzeitig könnten Kunden, die Wert auf eine vegane Ernährung legen, aber auch Lidl als erste Wahl bevorzugen. In jedem Fall steht die Konkurrenz im Einzelhandel nach der Ankündigung unter Druck – und erklärt eigene Pläne.

Lidl stellt Sortiment um – so reagieren Aldi, Rewe und Co.

Discounter Aldi gilt wohl als der direkte Gegenspieler von Lidl und möchte ebenfalls mit der Zeit gehen. Gegenüber dieser Redaktion erklärt der Konzern, dass er seinen Kunden bereits eine große Auswahl an fleischlosen und rein pflanzlichen Alternativen anbietet. „Inzwischen sind mehr als 650 als vegan gekennzeichnete Food-Produktsorten über das Jahr verteilt bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich.“

Zudem hat sich Aldi ebenfalls für einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit entschieden – und zwar im Bezug auf das Tierwohl. „So werden wir unser Frischfleisch- und Trinkmilch-Sortiment bis zum Jahr 2030 konsequent auf die höheren Haltungsformen 3 und 4 umstellen. Hiermit leisten wir ebenfalls einen wesentlichen Beitrag, für eine nachhaltigere Landwirtschaft.“ Grundsätzlich werde das Aldi-Sortiment an die Wünsche und Erwartungen der Kunden angepasst. Das (vegane) Angebot wird also künftig von der Nachfrage bestimmt.

Rewe gibt dagegen auf Anfrage an, das Sortiment an veganen Produkten „sukzessive weiter auszubauen.“ Bereits jetzt gibt es – je nach Filiale – bis zu über 1000 pflanzliche Artikel in nahezu allen Lebensmittelbereichen. Zudem bietet Rewe seit einiger Zeit testweise auch vegane Alternativen in seinen Frischetheken an, um für die Kunden „eine pflanzliche Ernährung so einfach und abwechslungsreich wie möglich zu machen.“

Lidl-Änderung auch für Edeka Thema?

Auch für Edeka ist die Entwicklung des veganen Produktsortiments noch nicht abgeschlossen. Gegenüber dieser Redaktion stellt das Unternehmen klar: „Wir sind auch immer bereit, vegane Innovationen in unser Sortiment aufzunehmen“ – dabei setze man vor allem auch gezielt auf die Zusammenarbeit mit Startups, etwa mit „Planted Chicken“. Dazu kommen Eigenmarken wie „EDEKA My Veggie“ und „EDEKA Bio My Veggie“ und regional sowie lokal erzeugte Produkte.

Doch auch abseits des Sortiments motiviert Edeka die Kunden zum Konsum veganer Lebensmittel. So schaltete das Unternehmen im Rahmen des „Veganuary“ eine Plakatkampagne, inklusive kostenloser Rezepte. Die gibt es übrigens das ganze Jahr auf den entsprechenden Edeka-Websiten zu finden. „Auch in unseren Märkten legen wir hohen Wert auf eine fachkundige Beratung unserer Kunden durch geschultes Personal – dies gilt auch für das Thema vegane Ernährung“, verspricht Edeka.