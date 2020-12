Lidl: Kunde entdeckt Angebot und ist entsetzt – „Wie das??“

Der neue Prospekt von Lidl ist draußen.

Darin sorgt ein bestimmtes Angebot von Lidl nun für ordentlich Diskussion im Netz.

Lidl: Prospekt sorgt für Diskussion

Der Countdown läuft: Morgen ist Heiligabend und in acht Tagen ist Silvester. Doch in diesem Jahr wird alles anders sein als gewohnt. Nicht nur an Weihnachten, auch an Silvester. Vor einigen Tagen wurde der Verkauf von Böllern verboten und auf Maßnahmen hingewiesen, die zum gesundheitlichen Schutz eingehalten werden sollen.

Das neue Prospekt von Lidl macht derzeit allerdings den Anschein, als würde sich das Unternehmen nicht an die Richtlinien halten. Die Panne sorgt auf der Social Media-Plattform Facebook für Diskussion.

Lidl: Feuerwerk im neuen Prospekt

Einem Kunden fällt das Angebot sofort auf und er hakt auf der Facebook-Seite des Unternehmens nach. „Im neuen Lidl-Prospekt wird Feuerwerk angeboten? Wie das?“, fragt er.

In der Print-Ausgabe des Prospektes von Lidl sind derzeit Feuerwerksangebote zu finden. Foto: imago images / Eckhard Stengel

Schnell schalten sich nun andere Nutzer ein und kommentieren. Die Diskussion dürfte dem Nutzer allerdings nicht gefallen.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Lidl: Diskussion im Netz

Die Frage löst eine Diskussion unter dem Beitrag aus – jedoch nicht zu Gunsten des Nutzers. „Was sollen die denn machen? Bereits alle gedruckten Prospekte vernichten und neu drucken? Weißt du, was das für ein Aufwand ist?“, kommentiert ein Nutzer

Auch Lidl selbst meldet sich zu Wort und erläutert die Situation wie folgt: „Leider können wir in diesem Jahr aufgrund der entsprechenden Verordnung keine Feuerwerksartikel anbieten.“ Zudem fügt es als Erklärung hinzu: „Unsere Prospekte haben wir im Voraus gedruckt, daher war es uns nicht mehr möglich, das Feuerwerk daraus zu entfernen.“

Was die digitale Version des Prospekts angeht, können Kunden jedenfalls beruhigt sein: Hier hat Lidl die Böller-Angebote bereits entfernt. (ali)