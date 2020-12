Lidl: Discounter macht Kunden heiß auf Silvester – viele rasten bei DIESER Nachricht richtig aus

Dieses Angebot wollen sich einige Lidl-Kunden offenbar nicht entgehen lassen.

Auf Facebook wirbt der Discounter derzeit für seine Silvester-Angebote. Viele Kunden sind darauf offenbar schon ganz heiß. Passend dazu soll am Freitag sogar ein Live-Stream stattfinden. Doch was will Lidl darin zeigen?

Lidl: Discounter macht Kunden heiß auf Silvester

Die Live-Veranstaltung soll am späten Freitagnachmittag starten. In den Kommentaren zu der Veranstaltung rasten bereits einige Kunden aus.

Der Discounter will einen „großen Showdown“, das Motto: „Let's get ready to fire“. Die Kunden sollen live dabei sein und „einen Knaller nach dem nächsten“ erleben, kündigt Lidl bei Facebook an.

Lidl macht Kunden nun mit diesem Silvester-Angebot heiß. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Schnell ist klar, hier wird für Feuerwerkskörper geworben. Und damit trifft Lidl offenbar einen Nerv.

+++ Lidl startet Werbekampagne – Kunden platzt der Kragen: „Unsensibler geht es nicht!“

Bund und Länder hatten vor zwei Wochen erst bei ihrem Corona-Gipfel empfohlen auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Inzwischen haben Länder und Städte unterschiedliche Regelungen getroffen. Beispielsweise ist Feuerwerk in einzelnen Bereichen oder auf belebten Plätzen nicht gestattet. Die Kommunen können diese Zonen eigenständig festlegen.

Ein generelles Verbot gibt es jedoch nicht. Die Diskussion darüber war kontrovers. Das wohl stärkste Argument für ein Verbot war die Vermeidung von Unfällen in der Silvesternacht um die ohnehin überlasteten Kliniken nicht weiter zu strapazieren.

Lidl:Kunden rasten aus

Inzwischen berichten verschiedene Medien, dass einige Baumarktketten und einzelne Supermärkte freiwillig auf einen Böller-Verkauf in diesem Jahr verzichten.

+++ Lidl-Kundin ist fassungslos, weil der Discounter plötzlich DIESE Ansage macht „Vor die Tür gesetzt!?“ +++

Deshalb scheinen sich viele Kunden um so mehr über das Angebot von Lidl zu freuen, sie rasten regelrecht vor Freude aus:

„Es geht wieder los. JAA!“

„Danke Lidl! Freue mich schon darauf!“

„Bei Lidl wird zugeschlagen. Da kann ich mich nie zurückhalten“

So lauten einige Kommentare auf Facebook. Was genau in dem Lidl-Live-Stream zu sehen ist wird aber nicht genau verraten. Einige Kunden rechnen damit, dass die unterschiedlichen Feuerwerkskörper vorgestellt werden.

Später sollen die Böller dann online erhältlich sein. Im Onlineshop ist das konkrete Angebot allerdings noch nicht zu sehen.

„Klar, wir haben auch keine Lust mehr auf 2020 und wollen endlich das neue Jahr feiern. Unsere Webseite ist allerdings noch nicht fertig“, schreibt Lidl in seinem Shop. (mia)