Lidl: Schock für Kunden in Spanien! DAS kannst du im Discounter nicht mehr kaufen

Schock für alle Lidl-Kunden in Spanien!

Der Discounter hat eine wichtige Patentklage in Spanien verloren. Deswegen ist ein Produkt nun nicht mehr bei Lidl erhältlich – weder in den Filialen noch im Onlineshop. Muss der Discounter das Produkt bald auch in Deutschland aus den Angeboten streichen?

Lidl: Dieses beliebte Produkt muss der Discounter in Spanien aus dem Angebot streichen

Bei dem Patentstreit in Spanien ging es um ein beliebtes Küchengerät, das vielen Hobby-Köchen die Arbeit erleichtert hat: Die „Silvercrest Monsieur Cuisine Connect“.

Mit dem Gerät soll Lidl laut dem Gericht die Patentrechte des Thermomix-Herstellers Vorwerk verletzt haben. Konkret ging es um die Waage des Thermomix und ihre Wechselwirkung mit Mixmesser und Deckel.

Lidl soll mit dem „Monsieur Cuisine“ die Patentrechte von Vorwerks Thermomix in Spanien verletzt haben. Foto: imago images / Manngold

Sind die Küchengeräte auch in Deutschland betroffen?

Das Gerichtsurteil hat nun Konsequenzen für den Discounter: Der „Monsieur Cuisine“ darf in Spanien weder verkauft, noch importiert oder gelagert werden. Zudem muss Lidl alle bisher verkauften Geräte in Spanien einziehen und Schadensersatz an Vorwerk zahlen.

Sind nun auch die Lidl-Küchengeräte der Kunden in Deutschland bedroht?

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Vorwerk selbst hält sich bei diesem Thema bedeckt. „Im Bedarfsfall behalten wir uns daher vor, gegen Patent- oder Markenverletzungen gerichtlich vorzugehen. Dazu sind derzeit Verfahren in mehreren Ländern anhängig, unter anderem auch in Deutschland“, erklären das Presseteam gegenüber unserer Redaktion.

Den Markt zu beobachten und einzugreifen sei für das Unternehmen allerdings essenziell. Die gerichtliche Entscheidung in Spanien heiße man daher gut: „Wir fühlen uns durch dieses Urteil in unserer Auffassung der Schutzwürdigkeit unserer Entwicklungen bestätigt.“

Doch wie sieht Lidl den Fall? Gegenüber der Zeitung „L'Indépendant“ gab Lidl Frankreich bekannt, dass das Urteil aus Barcelona zunächst nur den spanischen Markt betreffe. Somit scheint ausgeschossen, dass in naher Zukunft auch die Geräte in den Haushalten in Deutschland betroffen sind.

Ein Urteil gegen die „Monsieur Cuisine“-Geräte in einem Verfahren in Deutschland könnte dies allerdings schnell ändern. (vh)